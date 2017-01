Bebe Vio: "Incontrare Tim Burton mi ha emozionato più di Obama"

Non ha ancora venti anni ma la sua vita è già materiale da film: Bebe Vio, campionessa di scherma vincitrice dell'oro ai Giochi paralimpici di Rio, ha risposto con una tenacia e una vitalità incredibile alle prove molto dure che la vita le posto davanti. Occhi luminosi e splendidi, sorriso contagioso, Vio è forse il miglior esempio di coraggio e ottimismo visto quest'anno in Italia. Diventata immediatamente un'icona, la campionessa nei mesi scorsi è arrivata persino alla Casa Bianca, come eccellenza italiana, per cenare con l'ex Presidente Barack Obama.

Vio è la testimonial perfetta per Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, ultimo film di Tim Burton, nelle sale italiane dal 15 dicembre. "Tim Burton e Obama sono due persone completamente diverse" ci ha detto in occasione della presentazione del film, continuando: "Con Obama non ho avuto il coraggio di parlare: è uno di quelli più possenti, Tim invece è uno di quelli pazzi, quindi non vedi l'ora di parlarci. Obama cerca di essere normale, ma non ce la fa: ha un'aura attorno. Tim Burton all'inizio mi sembrava anche lui così, infatti prima di incontrarlo ero emozionatissima, invece è stato diverso. È una persona super contenta che ti mette addosso un sacco di felicità. Sono stata molto contenta di conoscere entrambi, ma forse mi porto a casa più Burton che Obama, perché sì, ci ho parlato, ho fatto il selfie, ho vissuto un'esperienza da film, ma con Tim è stato come ritrovarsi con un amico".

Amante del cinema del regista di Burbank, Vio ama soprattutto la sua Alice: "Non ho spesso la possibilità di andare al cinema perché sono sempre via, quindi i film li vedo durante i viaggi. Sono una di quelle che quando vede un film che le piace lo guarda a ripetizione. Mamma Mia! è stato uno di questi, anche In Time. Miss Peregrine l'ho già visto due volte e probabilmente non mi fermerò qui: mi è piaciuto un sacco, quindi credo che lo vedrò tante volte. La cosa bella di rivedere i film è che ogni volta cerchi sempre dettagli nuovi".

Bebe Vio parla di Miss Peregrine e dell'incontro con Tim Burton

