James Gunn: “Guardiani della Galassia parla di noi: credo che il film racconti le famiglie di tutti”

Come ci ha detto Kurt Russell, interprete di Ego, il padre a lungo assente di Star-Lord (Chris Pratt), lo stile di James Gunn è unico: secondo la star di Hollywood i suoi film sono densamente stratificati, divertenti e allo stesso tempo pieni di temi importanti, nascosti in tonnellate di umorismo. L'attore ha perfettamente ragione: a tre anni di distanza dal primo Guardiani della Galassia, il regista può ora giocare con i suoi personaggi, puntando molto sul loro carisma, uno degli aspetti che ha maggiormente conquistato il pubblico, realizzando una storia dal travolgente impatto emotivo che pone anche diverse domande interessanti.

Leggi anche: Guardiani della Galassia Vol. 2: salvare l'universo è un affare di famiglia!

Che siano verdi, blu, con rami per arti e code da procione, i suoi Guardiani sono estremamente umani perché pieni di difetti, paure, sentimenti contrastanti di odio-amore, questioni in sospeso e voglia di accettazione. Per questo quando il gruppo incontra Ego, creatura divina estranea ai sentimenti, ognuno dei protagonisti si mette in discussione, scoprendo chi è veramente.

Abbiamo incontrato James Gunn a Londra, all'anteprima europea di Guardiani della Galassia Vol. 2, nelle sale italiane dal 25 aprile, con cui abbiamo discusso di famiglia, del ruolo delle donne nel suo film e nella società di oggi e dell'onestà quasi brutale di Drax (Dave Bautista).

Leggi anche: James Gunn is the new Whedon: presente e futuro del Marvel Cinematic Universe

I Guardiani non sono amici: sono una famiglia

In questo secondo film James Gunn fa dire ai suoi protagonisti che non sono amici ma una famiglia: il regista è convinto di questo? La famiglia è anche quella che ci scegliamo oltre a quella in cui nasciamo?

"Certamente, alcune persone diventano di famiglia" ci ha risposto sicuro, continuando: "Ho tante persone nella mia famiglia: Stephen Blackehart, che è nel film, è mio amico da venti anni, lo è fin da quando studiavo a New York. Considero molte persone che fanno parte della mia vita come fratelli, sorelle, zii anche se non abbiamo lo stesso sangue".

Leggi anche: La Marvel e i finali nascosti: tutte le scene dopo i titoli di coda!

Il futuro è donna

Non possiamo fare spolier, ci limitiamo a dire che nel c'è una sorta di negazione della paternità: questo aspetto è funzionale in questa storia, ma rispecchia anche ciò che sta accadendo nel nostro mondo. Le persone che ci guidano e che prendono decisioni per noi non fanno realmente ciò che dovrebbero fare. Era intenzione del regista realizzare una metafora del mondo oggi? "Tutto ciò che è in Guardiani della Galassia Vol. 2 potrebbe tranquillamente succedere in una storia ambientata sulla Terra" ha detto Gunn, spiegando meglio: "Potrebbe essere quella di un ragazzino di New York cresciuto da un padre violento che scopre che il padre biologico è un milionario di Wall Street. Credo che il film racconti le famiglie di tutti. Per esempio le due sorelle, Nebula e Gamora, si combattono quasi fino alla morte, ma sono come molte sorelle in competizione tra loro, che, invece di spararsi, si urlano contro".

A proposito di società moderna: sempre senza fare spoiler, diciamo che la madre di Peter avrebbe potuto fare molto di più, mentre trent'anni dopo le protagonisti femminili, Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan) e Mantis (Pom Klementieff) hanno la possibilità di decidere il proprio destino, capendo quando è il momento di fare dei sacrifici e accettare dei compromessi. Per Gunn il futuro dell'umanità è donna? "Sì, il futuro è donna" ha risposto Gunn, proseguendo: "Viviamo in un mondo in cui in passato alle donne non sono state date le stesse opportunità degli uomini: evolvendoci e diventando più saggi diamo alle donne sempre più possibilità e libertà, questo vuol dire che ora tutti abbiamo il doppio della forza produttiva, perché prima a metà della popolazione non era stata data questa possibilità. E in un certo senso anche gli uomini ora hanno più libertà: ora è considerato normale manifestare le proprie emozioni, anche gli uomini possono farsi vedere mentre piangono. Credo faccia parte dell'evoluzione diventare esseri più completi: è il nostro futuro, o almeno lo spero".

Leggi anche: Zoe Saldana è Gamora in Guardiani della Galassia Vol. 2: "La speranza dell'umanità è sia donna che uomo"

Drax il filosofo

In Guardiani della Galassia Vol. 2 Drax ha molte delle battute migliori del film, tra cui quella in cui dice che le persone belle non sanno di chi fidarsi. Il regista è convinto di questa affermazione? "Sì! Credo che abbia ragione" ha risposto ridendo Gunn, continuando: "Non riguarda solo le persone belle, ma anche quelle ricche e famose. Non sai di chi fidarti quando possiedi qualcosa che gli altri vogliono: non sai mai se vogliono stare con te per il tuo aspetto, per i tuoi soldi o per quanto sei famoso. Diventa più difficile fidarsi delle persone quando hai queste cose".

Sempre Drax è estremamente onesto, quasi brutale nella sua sincerità: in un mondo dove tutti ci creiamo delle vite alternative apparentemente perfette grazie ai social media e ai filtri di Instagram, essere sinceri è controproducente? "Drax non è troppo onesto: non ha tatto!" ha detto divertito Gunn, spiegando: "Credo che molte persone si rispecchino in lui per il fatto che si comporta in modo strano: non sa come parlare con le persone, fa difficoltà a stabilire dei rapporti. Anche io mi ritrovo in Drax per questo aspetto. Però in effetti a volte è gratuitamente crudele: per esempio quando dice a Mantis che è brutta. Prima di tutto Mantis non è affatto brutta, è bellissima, è lui che la vede così, perché gli piace un altro tipo di bellezza. In effetti non credo che la sua onestà sia il modo migliore di fare".

Leggi anche: Excelsior! Alla ricerca dei camei di Stan Lee nei film e nelle serie Marvel

James Gunn parla di Guardiani della Galassia Vol. 2

Home Articoli James Gunn: “Guardiani della Galassia parla di...