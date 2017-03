Doctor Strange, parla Benedict Wong: "Proteggere i libri è importante"

Quando si dice "nomen omen", ovvero "il nome è un presagio": Benedict Wong interpreta Wong in Doctor Strange, quattordicesimo film del Marvel Cinematic Universe, che vede Benedict Cumberbatch indossare la cappa della Levitazione e L'Occhio di Agamotto, artefatti del Dottor Steven Strange, brillante neurochirurgo che diventa uno stregone.

Nel film il suo personaggio, monaco guerriero di Kamar-Taj, è molto serio, non ride praticamente mai, e ha un compito cruciale: proteggere i libri proibiti dell'Antico (Tilda Swinton). Una mansione speciale, che oggi, con un mondo sempre più tecnologico, l'attore sente importante: "È una cosa positiva avere delle copie fisiche dei libri: ormai viviamo in un mondo in cui siamo abituati ad avere tablet e supporti digitali, bisogna fare attenzione. Non so se possa succedere davvero, ma se dovessimo perdere ogni documento digitale, cosa ci rimarrebbe?".

Wong è impassibile, ma nonostante questo non disdegna la musica: anche l'attore subisce il fascino di artisti che, quando li ascolta, non può fare a meno di ballare: "Ce ne sono molti, amo la musica hip hop e i Chemical Brothers mi fanno sempre ballare". Dai demoni sulla pista da ballo a quelli dell'anima. Nel film si dice che non li perdiamo mai e per imparare a vincere bisogna prima saper perdere, una filosofia che Wong comprende: "La sconfitta e il fallimento sono importanti, perché grazie a essi impariamo e guadagniamo esperienza. Se non impariamo la lezione rimaniamo fermi allo stesso punto, si rimane nello stesso loop temporale".

Infine in Doctor Strange si parla di tempo, morte e di come sconfiggerli. Per Wong la via per l'immortalità di un attore è la sua arte: "Interpreto tanti ruoli diversi, è il modo in cui lascio al mondo la mia energia. Un altro modo è scrivere, fare film e cortometraggi".

