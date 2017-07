Tra Avengers e animazione: tutti i gioielli di Disney in attesa di Star Wars

Auto da corsa, un coloratissimo regno dei morti, il terzo capitolo di Thor e gli artigli di Black Panther: l'offerta di Disney per la seconda metà del 2017 è formata da pochi titoli ma molto attesi, in vista dell'evento dell'anno, il nuovo capitolo della saga di Star Wars, Star Wars: Gli ultimi Jedi, in uscita il 13 dicembre.

Alla settima edizione di Ciné - Giornate estive di cinema, a Riccione dal 4 al 7 luglio, abbiamo incontrato Giulio Carcano, Head of Theatrical Distribution - Studio Motion Pictures presso The Walt Disney Company Italia, che ci ha illustrato tutti i film che usciranno in sala nei prossimi mesi. Alla presentazione del listino è stato inoltre annunciato che Gennaro Nunziante, sceneggiatore dei film di Checco Zalone, è al lavoro su un nuovo titolo, Il vegetale, con protagonista il rapper Fabio Rovazzi.

Di Star Wars Carcano non ha potuto, come prevedibile, dirci nulla, ma ci ha stupito quando ha detto di sentirsi più vicino al Lato Oscuro che al Lato Chiaro. Degli altri titoli invece ha parlato in abbondanza: Cars 3, in uscita il 14 settembre, vedrà Saetta McQueen in crisi nera, lo smalto di un tempo è infatti ormai lontano e nuove macchine hanno preso il suo posto sul podio. Per ritrovare se stesso la macchina più amata del mondo dell'animazione dovrà fare un viaggio nelle sue origini, potendo contare sull'aiuto di un nuovo personaggio, Cruz Ramirez. Coco, altro film d'animazione Pixar, diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina in sala a dicembre, è uno dei film di cui Carcano è più orgoglioso: "Si ride e si piange: sono convinto che sarà un titolo che rimarrà a lungo nell'immaginario degli spettatori" ci ha detto. Il film racconta la storia di Miguel, ragazzo appassionato di musica che si ritrova nel mondo dei morti, coloratissimo e caotico.

Arriviamo infine agli Avengers: Thor: Ragnarok, nelle sale il 25 ottobre, può contare su una cattiva d'eccezione, la due volte premio Oscar Cate Blanchett, e su un nuovo taglio di capelli del protagonista, che ritrova inoltre il collega Hulk (Mark Ruffalo); secondo Carcano: "Per me un grande punto di interesse è il regista Taika Waititi, autore della pellicola di culto What We Do in the Shadows: speriamo che il suo stile particolare sia un punto di forza in più". Per quanto riguarda Black Panther, al cinema il 14 febbraio 2018, invece: "È un personaggio introdotto in Captain America: Civil War e, anche se lì aveva un minutaggio ridotto, ha letteralmente graffiato: il pubblico già lo ama, anche grazie al suo costume molto cool. Qui avremo una scenografia bellissima a metà tra la cultura africana e la tecnologia più moderna".

