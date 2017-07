Cattivissimo Me 3, Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini: le tre voci italiane si raccontano

A quattro anni di distanza dall'ultimo episodio della saga targata Illumination Entertainment e Universal (e a due dallo spin-off Minions), gli amati personaggi di Cattivissimo me tornano nel terzo capitolo, con un avventura che, diretta ancora dal duo Pierre Coffin e Kyle Balda, ci riporta nel fantastico mondo di Gru, di Lucy e delle loro dolcissime figlie: Margo, Edith e Agnes - senza dimenticare i gialli Minions! -, alle prese con un nuovo, temibile villain. Infatti, Gru, triste per essere stato licenziato dalla Lega Anti Cattivi per aversi fatto sfuggire il cattivo Balthazar Bratt, ossessionato dal conquistare il mondo a colpi di ricordi anni '80, viene informato di aver un fratello gemello, Dru, di cui non sapeva nulla, e che vuol seguire, al contrario del bonario Gru, le orme cattive del loro padre.

Se nella versione originale Steve Carell e Kristen Wiig tornano a dar voce a Gru e Lucy (Balthazar è doppiato da Trey Parker), in quella italiana, che uscirà il prossimo 24 agosto, distribuita da Universal Pictures, ritroviamo i bravissimi Max Giusti (che si sdoppia prestando il suo timbro anche al gemello Dru) e Arisa, con la new entry di Paolo Ruffini, che doppia il cattivo Balthazar Bratt. E noi, durante la presentazione romana del film, abbiamo fatto una chiacchierata proprio con le ''tre voci'', tra aneddoti e divertenti prove vocali.

Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini parlano di Cattivissimo me 3

