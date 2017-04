Animali fantastici e dove trovarli-Sully: un'accoppiata di blu-ray strepitosi e una chicca da non perdere

Sono due film diversissimi ma entrambi, pochi mesi fa, hanno fatto furori al botteghino, raccogliendo anche ottime critiche, pur nell'ambito dei rispettivi generi. Ma cosa accomuna allora Animali fantastici e dove trovarli e Sully, a parte il successo di pubblico? Semplice: un'uscita in homevideo molto ravvicinata, e soprattutto due edizioni in blu-ray distribuite entrambe da Warner Bros. Entertainment Italia, che per resa tecnica sono a dir poco stupefacenti, insomma roba da leccarsi i baffi. E, cosa che non fa mai male, entrambe sono anche corredate da extra non solo abbondanti ma anche molto interessanti e per nulla banali. Anzi, il blu-ray di Animali fantastici e dove trovarli contiene anche una prima assoluta in ambito audio per Warner Italia che è stata molto apprezzata e che poi andremo a descrivere in maniera approfondita.

Non a caso, a confermare la qualità dei blu-ray di Animali fantastici e dove trovarli e di Sully, appena usciti i due prodotti sono schizzati in vetta alle classifiche di vendita, come accade di solito ai blockbuster molto attesi, che hanno ricevuto anche un adeguato trattamento in homevideo. E di solito non c'è miglior termometro di questo per misurare l'attaccamento dei fan a un film e soprattutto quanto abbiano apprezzato anche la resa in dischetto. Ecco dunque che lo spettacolare film di David Yates che in pratica è il prequel di una saga di successo planetario come Harry Potter, e la brillante, efficace e avvincente ricostruzione del famoso Miracolo sull'Hudson firmata da un maestro come Clint Eastwood, sono sicuramente i due blu-ray del momento, da sviscerare e analizzare nei dettagli.

Animali fantastici e dove trovarli: travolti da un mondo di magia

Le magiche atmosfere della saga di Harry Potter rivivono con nuovi e incredibili personaggi nel prequel diretto da David Yates e scritto dalla scrittrice J.K. Rowling in persona: in Animali fantastici e dove trovarli il protagonista è il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne), e le incredibili avventure che lo hanno portato a scrivere quel libro che sarà letto poi a Hogwarts tanti anni dopo dal maghetto con gli occhiali, a partire dal suo sbarco a New York dall'Inghilterra con una valigia di creature fantastiche. Scamander si ritroverà a fronteggiare una devastante minaccia che sta mettendo in pericolo la città, ma finirà anche sul banco degli accusati. Spettacolare al massmo tra streghe, maghi, meravigliose creature ed effetti speciali, va detto che il film non trascura anche sull'aspetto comico.

La "prima" di Warner con l'audio italiano lossless HD: occhio al volume!

Finalmente! Animali fantastici e dove trovarli è il primo blockbuster prodotto e distribuito da Warner Bros ad avere una traccia audio lossless localizzata in italiano: un DTS HD Master Audio 5.1 davvero superbo, che grazie alle caratteristiche sonoramente importanti del film, sprigiona potenza, dettaglio, dinamica, effetti panning precisi e suggestivi nonché un sub muscolare al punto giusto. La direzionalità ha una precisione chirurgica: tra incantesimi, azione frenetica e animali che volano, nelle numerose scene spettacolari tutti i diffusori sono coinvolti e lavorano con costanza restituendo urla, ruggiti e rumori vari, per una spazialità complessiva che solo una traccia lossless può dare. Per cui, se siete abituati a un audio italiano di un certo tipo, occhio al volume, visto che l'energia potrà sorprendervi. Ottimi anche i dialoghi e la corposa resa della colonna sonora. Naturalmente il Dolby Atmos originale (con core True HD 7.1) è ancora superiore, soprattutto nei momenti di magia, che risultano ancora più energici e ricchi di ulteriori dettagli, ma qui siamo davvero vicini come livello e il consueto abissale divario che di solito c'è con le tracce italiane, stavolta è ridotto davvero a pochi dettagli. Lode quindi a Warner per questa svolta storica.

Se per una volta siamo partiti con l'audio, la scelta è dunque comprensibile. Ma anche il video è ottimo e sfrutta adeguatamente l'alta definizione. Le immagini replicano in maniera fedele la fotografia di Philippe Rousselot che alterna le sommesse e quasi polverose tonalità della New York anni Venti a colori caldi e più brillanti quando entra in scena la magia. Inoltre il nero è profondo e il leggero color grading piuttosto gradevole. Il quadro è nitido e non vacilla nemmeno nei tanti momenti bui o dove imperano gli effetti speciali, riprodotti sempre in modo fluido, mentre il dettaglio, pur non tagliente causa una fotografia un po' morbida, è sempre di grande qualità su tutti gli elementi del piano.

Gli extra: quasi due ore per approfondire creature, personaggi, look e design

Totale 9 Video 9 Audio inglese 10 Audio italiano 9 Extra 8

Un blu-ray tecnicamente così raffinato non poteva deludere sul piano dei contenuti speciali. Il pacchetto degli extra infatti propone quasi due ore di contributi. Si comincia con Before Harry Potter: A New Era of Magic Begins! (15' e mezzo), featurette nella quale i quattro attori principali insieme con il regista David Yates, J.K. Rowling e alcuni produttori descrivono un progetto concepito sulla base della saga di Harry Potter e di come siano state sviluppate le storie e i nuovi personaggi. Segue appunto la sezione Personaggi con analisi dei protagonisti principali, delle loro origini e del loro look fatta dalla Rowling e dalla costumista Colleen Atwood: in sequenza _ The Magizoologist_ (4'), The Goldstein Sisters (5'), The New Salemers (5'), The No-Mag Baker (5') e The President and the Auror (6').

Si prosegue con la sezione Creature, che descrive come sono state realizzate e anche i segreti degli effetti speciali: i focus riguardano Meet the _Beasts Fantastic (4'), Bowtruckle (2' e mezzo), Demiguise (2'), Erumpent (4'), Niffler (2' e mezzo), Occamy (3') e Thunderbird (2' e mezzo). Si passa poi alla sezione Design con in primo piano lo scenografo Stuart Craig e il look generale del film tra la New York degli anni Venti e il mondo magico: le featurette si chiamano Shaping the World of Fantastic Beasts (6'), New York City (7' e mezzo), Macusa (7'), Newt's Magical Case (5'), The Shaw Banquet (4' e mezzo) e The Blind Pig (5'). A chiusura troviamo undici scene tagliate per un totale di quasi 15 minuti.

Quell'incredibile miracolo sull'Hudson: Sully

La prestigiosa firma di Clint Eastwood era già di per sé una garanzia. Alla prova dei fatti la mano salda del regista americano si è rivelata l'ideale per realizzare un'efficace e coinvolgente ricostruzione del celebre atterraggio sull'Hudson River del 15 gennaio 2009 ad opera di Chesley Sullenberger, che nonostante gravi problemi tecnici dopo il decollo per una collisione con dei volatili, ed entrambi i motori fuori uso, riuscì a salvare tutti i 155 passeggeri con un incredibile ammaraggio. In Sully, il fulcro però non è tanto lo spettacolare evento, raccontato comunque nei minimi dettagli con un'abile narrazione su più piani, quanto l'inchiesta che ne seguì e soprattutto il ritratto psicologico del pilota che prese la decisione, un eroe riluttante pieno di dubbi e ricco di umanità, interpretato magnificamente da un eccezionale Tom Hanks.

Il blu-ray: video impeccabile e audio fantastico

Il blu-ray di Sullytargato Warner Bros. Entertainment Italia non avrà forse i picchi assoluti di Animali fantastici e dove trovarli, ma è comunque un prodotto di altissimo livello. A partire da un video a dir poco meraviglioso per la fedeltà alla fotografia di Tom Stern, con palette fredda e neutra virata lievemente al blu e spolverate calde e nostalgiche sui flashback del passato. Il quadro è caratterizzato da un dettaglio affilato e tagliente, con primi piani porosissimi e curate ricostruzioni sia all'interno dell'aereo che negli esterni. Notevole la resa del quadro anche nei momenti più caotici dell'ammaraggio. Ma è eccezionale anche l'audio, fondamentale in un film con un evento aereo così spettacolare, anche se in questo caso va riconosciuto che l'Atmos originale inglese (con core in True Hd 7.1) lascia ovviamente a debita distanza il dolby digital 5.1 italiano. L'audio originale offre un'avvincente tappeto sonoro agli eventi, tra motori sferraglianti, impatti, rombo dell'aereo e caos e inondazioni nella cabina. Ma anche i momenti di routine all'imbarco o delle altre scene tranquille sono ricostruiti meticolosamente con impiego di tutti i diffusori e superbe entrate del sub.

Il dolby digital 5.1 italiano è ovviamente un paio di gradini al di sotto per dinamica, potenza e microdettaglio, ma è comunque ottimo e permette di vivere in maniera coinvolgente tutti i momenti chiave: il decollo, i dialoghi in cabina ma soprattutto l'ammaraggio sull'Hudson, l'arrivo di elicotteri e traghetti e i momenti del soccorso hanno sempre una dislocazione perfetta dei rumori e degli effetti, con bassi che quando entrano colpiscono dritti allo stomaco.

Gli extra: quasi un'ora di materiale, ma interessante e di qualità

Totale 8.5 Video 9 Audio inglese 9.5 Audio italiano 8.5 Extra 7.5

Non travolgenti come quantità, ma sicuramente interessanti i contenuti speciali con tre contributi e quasi un'ora di materiale: si parte con Moment by Moment: Averting Disaster on the Hudson (16'), un avvincente resoconto dettagliato di quel volo narrato dai tre principali protagonisti, il capitano Chesley Sullenberger, il Primo ufficiale Jeff Skiles e il controllore di volo. A seguire Sully Sullenberger: The Man Behind the Miracle (20'),ovvero una curata biografia di Sullenberger e di come è arrivato a essere un pilota. Un ritratto che vede coinvolta anche sua moglie. A chiudere Neck Deep in the Hudson: Shooting Sully (20'), un dietro le quinte delle riprese con interventi di Clint Eastwood, Tom Hanks, sceneggiatore e produttori, che rivelano aneddoti e retroscena sul film e sulla tecnica di alcune scene. Il tutto corredate da immagini sul set durante le riprese.

