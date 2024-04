Yuri on Ice: il film prequel della serie animata è stato cancellato

MAPPA ha annunciato che la produzione del film di Yuri on Ice è stata cancellata, scusandosi in un post con i fan.

Il film Yuri on Ice the Movie: Ice Adolescence è stato cancellato, come rivelato online dai portavoce di MAPPA.

Lo studio ha aggiornato i fan della serie animata ambientata nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio, spiegando i motivi della scelta presa.

L'annuncio di MAPPA

Online il team che era al lavoro sullo sviluppo del lungometraggio di Yuri on ice ha sottolineato che chiedono profondamente scusa per non essere stati in grado di essere all'altezza delle aspettative di chi stava aspettando il lungometraggio e ha continuato a sostenere i realizzatori nel corso degli anni.

Il comitato che si occupava della produzione e lo staff sono stati in costante contatto per creare e realizzare il film, ma a causa di varie circostanze si è presa la difficile decisione di fermare la produzione.

L'anime diretto da Sayo Yamamoto raccontava la storia di Yuri Katsuki, un pattinatore che dopo molte sconfitte mette in pausa la sua carriera e torna nella città in cui è cresciuto. Un video diventato virale di una sua performance sul ghiaccio ottiene però l'attenzione del campione di pattinaggio artistico russo Victor Nikiforov, che arriva a casa del giovane proponendosi come suo allenatore.

Il quindicenne Yuri Plisetsky diventa tuttavia un rivale del suo collega giapponese nel tentativo di ottenere il sostegno di Victor come coach. Gli episodi seguono poi le gare e la vita privata dei protagonisti.

Il film avrebbe dovuto raccontare il passato di Victor, come rivelava un teaser che mostrava l'atleta impegnato ai Giochi olimpici.