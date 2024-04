Il Premio Oscar Vittorio Storaro presidente di giuria del Villammare Festival Film&Friends 2024

Il maestro della luce Vittorio Storaro sarà il Presidente di Giuria del Villammare Festival Film&Friends 2024. Triplice Premio Oscar, l'autore della fotografia Vittorio Storaro si è aggiudicato 3 volte l'ambita statuetta con i film Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore. Una fotografia impeccabile la sua, una carriera luminosa costellata di riconoscimenti, sarà al Villammare Festival dal 22 al 29 agosto ed è già pronto a fare il suo lavoro.

Café Society: il regista Woody Allen e il direttore della fotografia italiano Vittorio Storaro sul set

Grande opportunità dunque per i registi dei lunghi che in questi giorni stanno candidando i loro film. Cresce l'attesa anche per conoscere i vincitori dei corti che potranno concorrere, oltre che per il primo posto in assoluto scelto dalla giuria artistica, per diversi Premi Speciali tra cui quello assegnato dalla Fondazione Pietro De Luca al corto che saprà raccontare un gesto d'amore, (verso un una persona, un animale, Dio, il territorio...), quello della Bcc Montepruno destinato ai corti girati sul territorio di Cilento, Diano e Alburni, quello del Rotary E-Club Film&Friends rivolto ai corti in grado di promuovere i valori rotariani di servizio.

Intanto, prosegue la costruzione del cast 2024. Già definito il protagonista della serata del 28 dedicata alle colonne sonore: sarà il celebre sassofonista Stefano Di Battista che con il suo progetto jazz "Morricone stories" sta avendo grande successo.