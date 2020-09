Venezia 77, Diodato si esibirà nella cerimonia di chiusura

Sarà Diodato ad aprire la cerimonia di chiusura di Venezia 77, sabato 12 settembre, e insieme a lui salirà sul palco anche Mariangela Gualtieri, poeta e drammaturga.

Mariangela Gualtieri reciterà - in un contributo filmato appositamente realizzato per l'occasione - un frammento di nove marzo duemilaventi, la poesia che ha emozionato gli italiani, diventando popolarissima sul web e sui social in un momento così particolare e difficile per il nostro Paese. In diretta dal palco della Sala Grande, Diodato canterà una versione rivista di Adesso, uno tra i brani più celebri del suo repertorio e più che mai attuale. Il brano rappresenta uno stato di consapevolezza limpido, sincero, una volontà di sentire in maniera piena e quasi fisica il presente. Un presente che oggi più che mai spinge noi tutti a una profonda riflessione sulla quotidianità, sul tempo, sulle ambizioni e sui desideri che fino a poco tempo fa apparivano solidi.

Condotta dalla madrina dell'edizione, Anna Foglietta, la cerimonia di chiusura della 77ma Mostra del Cinema di Venezia sarà trasmessa in diretta su Rai Movie e in streaming sul portale RaiPlay, e su sito e canali social ufficiali della Biennale, sabato 12 settembre 2020 a partire dalle ore 19:00.