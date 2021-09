Un giorno in pretura: stasera su Rai3 la morte di Beau Solomon

Stasera su Rai3, alle 23:55, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della seconda puntata la storia di Beau Solomon, il giovane americano ucciso a Roma nel 2016. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

É la notte tra il 30 giugno e il primo luglio 2016, quando sul lungotevere affollato dalle bancarelle dell'estate romana, si sentono delle urla. Un ragazzo americano, Beau Solomon, è caduto nel fiume. I testimoni raccontano di una lite, sotto un ponte abitato da un gruppo di senzatetto. Ed è proprio uno di loro, Massimo Galioto, a sedere oggi sul banco degli imputati, con l'accusa di omicidio volontario.

La testimone chiave della vicenda è la fidanzata di Solomon dell'epoca. Ma è credibile? Oppure, come sostiene l'imputato, sta cercando di incastrarlo? Una storia tragica che ha colpito per i protagonisti: da un lato un giovane studente americano appena giunto a Roma, e dall'altro il mondo duro e senza legge dei clochard della capitale.

Nel 2019 l'apparente svolta: Galioto è stato assolto in Appello per non aver commesso il fatto. I giudici, nella motivazione della sentenza, hanno spiegato che "Il contatto fisico fra l'aggressore e Solomon non è provato e le immagini non forniscono la conferma al narrato della principale testimone dell'Accusa: un dato obiettivo del quale non si può non tenere conto".

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.