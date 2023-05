The Tasters: Silvio Soldini dirigerà il film sulle assaggiatrici di Hitler dal romanzo bestseller

Silvio Soldini ("Pane e tulipani", "Emma") dirigerà The Tasters - Le assaggiatrici, che ricostruirà la vera storia mai raccontata delle donne arruolate come assaggiatrici di Adolf Hitler.

Il dramma - che segnerà la prima incursione di Soldini nel cinema in lingua tedesca - si basa sul bestseller "Le assaggiatrici", dell'autrice italiana Rosella Pastorino, che racconta di un gruppo di donne reclutate dalle SS nel 1943 per assicurarsi che il cibo da servire a Hitler non fosse avvelenato. Costrette a mangiare ciò che potrebbe ucciderle, le assaggiatrici iniziano a dividersi in due fazioni: quelle fedeli a Hitler e quelle che insistono a non essere naziste, pur rischiando ogni giorno la vita per il Führer. Il romanzo è stato tradotto in 46 Paesi.

Vision distribution sta conducendo a Cannes le vendite internazionali del film, la cui produzione dovrebbe iniziare nell'autunno-inverno del 2023. Il cast tedesco del film non è stato reso noto.

Le assaggiatrici è prodotto dalla Lumière & Co. di Lionello Cerri a Milano in coproduzione con la belga Tarantula e la svizzera Tellfilm.

Soldini ha dichiarato che il film si concentrerà sulla "componente umana dei personaggi e sulla profondità delle loro relazioni" in una storia "in cui la vita e la morte sono in bilico".

Pane e tulipani, Silvio Soldini: "Il primo ricordo del set? Le mie ispiratrici passeggiate mattutine"

La sceneggiatura è stata scritta da Doriana Leondeff, abituale collaboratrice di Soldini, insieme a Giulia Calenda ("Come un gatto in tangenziale"), Cristina Comencini ("Latin Lover"), Ilaria Macchia ("Petra") e il regista.