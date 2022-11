The Family Plan: Maggie Q, Ciaran Hinds, Zoe Colletti e Van Crosby sono ufficialmente nel cast

The Family Plan, la nuova action comedy di Apple Original e Skydance Media con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, completa il suo cast con Maggie Q, Ciaran Hinds, Zoe Colletti e Van Crosby.

Diretto da Simon Cellan Jones e scritto da David Coggeshall, The Family Plan racconta la storia di un padre di periferia che deve cercare di salvare la propria famiglia, coinvolgendola in una folle fuga quando il suo passato lo raggiunge.

Per adesso non sappiamo molto altro riguardo a questo nuovo progetto, se non che verrà prodotto da Stephen Levinson e Wahlberg di Municipal Pictures, affiancati da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance. Un cast del genere, comunque, non può far altro che ben sperare e incuriosire.