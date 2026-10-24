The Devil to Pay – La resa dei conti stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità sul thriller

Una madre, un debito misterioso e una faida che attraversa generazioni: il thriller con Danielle Deadwyler conduce lo spettatore negli Appalachi, in una comunità isolata dove la sopravvivenza ha un prezzo altissimo.

Stasera, sabato 24 ottobre, alle 21:20 su Rai 4 arriva The Devil to Pay - La resa dei conti, thriller del 2019 diretto da Ruckus e Lane Skye. Ambientato tra le montagne degli Appalachi, il film racconta una storia di sopravvivenza, vendetta e faide familiari, con una madre pronta a tutto pur di proteggere il figlio. Ecco la trama, il cast e le curiosità sulla pellicola.

Trama di The Devil to Pay - La resa dei conti

La vicenda segue Lemon Cassidy, una giovane donna che vive in una zona rurale degli Appalachi insieme al figlio piccolo. Quando il marito scompare per ragioni misteriose, Lemon si ritrova sola ad affrontare le difficoltà quotidiane, finché viene convocata da una potente matriarca locale. È proprio in quell'occasione che scopre di dover saldare un debito lasciato dal marito, una questione tutt'altro che privata, legata agli equilibri di potere tra le famiglie che controllano il territorio.

Per salvare il bambino, la donna è costretta a confrontarsi con un mondo governato dalla paura, dalla lealtà forzata e dalla vendetta. Quello che inizia come un tentativo di risolvere una situazione disperata si trasforma così in una lotta per la sopravvivenza, nella quale ogni scelta può avere conseguenze irreversibili.

Jayson Warner Smith nel film The Devil to Pay – La resa dei conti

Cast e personaggi: una storia guidata dalla forza della protagonista

Il film vede Danielle Deadwyler nel ruolo di Lemon Cassidy, una madre costretta a trovare dentro di sé un coraggio inatteso per affrontare una situazione sempre più pericolosa. Accanto a lei, Catherine Dyer interpreta la temibile matriarca del clan, figura centrale negli equilibri di potere della comunità. Tra gli interpreti figurano anche Jayson Warner Smith e Brad Carter, che contribuiscono a delineare un universo umano segnato da rapporti ambigui, segreti e rivalità.

La regia è affidata a Ruckus Skye e Lane Skye, marito e moglie nella vita reale al loro debutto dietro la macchina da presa. Invece di affidarsi a un susseguirsi continuo di colpi di scena spettacolari, il film lascia che siano gli sguardi, i silenzi e la minaccia costante a far crescere il senso di pericolo. La protagonista non è un'eroina invincibile, ma una donna comune che si trova a dover affrontare forze molto più grandi di lei.

Curiosità e temi: il lato oscuro dell'America rurale

Una delle caratteristiche più interessanti di The Devil to Pay è l'ambientazione negli Appalachi, una regione degli Stati Uniti che il cinema ha spesso raccontato attraverso comunità periferiche, tradizioni radicate e territori difficili da raggiungere. Qui il paesaggio non è soltanto uno sfondo suggestivo: contribuisce a creare una sensazione di isolamento e vulnerabilità, accentuando la difficoltà della protagonista nel trovare aiuto all'esterno.

Il titolo originale richiama l'espressione inglese the devil to pay, utilizzata per indicare le gravi conseguenze di una scelta o di un problema lasciato irrisolto. Un significato che si adatta perfettamente alla storia di Lemon, costretta a fare i conti con le decisioni del marito e con un sistema di potere che sembra non lasciare spazio alla libertà individuale.