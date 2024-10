Temptation Island: Mirco rifiuta il falò di confronto, Giulia scopre l'amara verità e giura vendetta

C'è una coppia di Temptation Island che è arrivata già al suo giro di boa. Stiamo parlando di Mirco e Giulia. Il loro percorso, rispetto ad altri, è più complicato di quanto si possa immaginare e, da quello che è successo nella puntata di ieri 8 ottobre nel reality show di Canale 5, fa intuire come la coppia abbia poche possibilità di tornare a sorridere. Una storia piena di risvolti tanto è vero che Giulia e Mirco hanno tenuto banco per tutta la seconda parte del programma. La giovane ha chiesto al conduttore un falò di confronto anticipato ma, dopo il rifiuto di Mirco e aver visto la notte trascorsa sulla spiaggia dal fidanzato , ha scoperto che il ragazzo è fuggito insieme ad Alessia per un weekend da soli. E qui comincia il dramma.

Un altro falò di confronto mancato: così Giulia scopre il tradimento di Mirco

La coppia fin dall'inizio di Temptation Island ha mostrato segni di insofferenza, ma se Giulia ha sempre voluto lottare per il suo Mirco, è stato proprio il ragazzo che ha preso subito le distanze. Infastidita dai suoi comportamenti, è di nuovo Giulia che chiede un falò di confronto anticipato ma riceve un altro rifiuto. Una clip, però, che viene mostrata alla ragazza scatena il panico. Nel video in questione si vede Mirco molto vicino ad Alessia, la sua tentatrice. I due, molto complici,si comportano come due veri fidanzati.

"Va bene così, va bene che l'ha visto anche la sua mammina che io mi devo trovare uno con i soldi mi dice'", commenta Giulia in un momento di sfogo con le sue amiche e compagne di avventura. "Che persona di m***a che è, da un pero non nasce un melo... Falso! In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché con questo non esci di casa, non vuole spendere un euro." Le delusioni per Giulia non sono finite. Raggiunta dal conduttore, viene a conoscenza che Mirco non è nel villaggio dei fidanzati, ma è fuori con Alessia per un fine settimana da soli.

Questa scoperta fa adirare Giulia ancora di più. La ragazza chiede di parlare con Mirco al più presto. E Filippo, colto alla sprovvista dalle parole di Giulia, si dirige in motoscafo verso Mirco, che è al largo con Alessia. Un dramma vero e proprio è scoppiato a Temptation Island. Cosa succederà nel falò di confronto tra la coppia oramai scoppiata? Considerando che Giulia ha già minacciato di voler recuperare ogni centesimo speso per la casa condivisa con Mirco, sembra improbabile che i due escano insieme dal programma.