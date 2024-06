Tamayo Perry: l'attore, apparso in Pirati dei Caraibi, è morto a 49 anni dopo l'attacco di uno squalo

Tamayo Perry, apparso anche nella saga di Pirati dei Caraibi, è morto all'età di 49 anni mentre stava facendo surf nelle isole Hawaii.

L'attore era anche un bagnino e un surfista professionista e l'attacco mortale è avvenuto nel pomeriggio di domenica 23 giugno 2024.

La conferma della morte di Tamayo Perry

I portavoce del pronto intervento di Honolulu hanno dichiarato in una conferenza stampa che i paramedici intervenuti sulla spiaggia di Malaekahuna, Oahu, non hanno potuto fare altro che confermare la morte di Tamayo Perry dopo aver trasportato il suo corpo a riva con un jet ski.

Le autorità sostengono che sia stato morso una o più volte da uno squalo.

L'attore aveva recitato nel 2011 in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, il quarto film della saga con star Johnny Depp in cui avevano recitato anche Penelope Cruz, Geoffrey Rush e Ian McShane.

Tra i progetti in cui era apparso c'erano anche Lost, Hawaii Five-O, Blue Crush, e il cortometraggio The Bridge girato nel 2015.

L'attività nei luoghi in cui era cresciuto

Nel luglio 2016, Perry aveva iniziato a lavorare come bagnino e Kurt Lager, a capo dell'Honolulu Ocean Sadfety, ha dichiarato: "Tamayo Perry era un bagnino amato da tutti. Era conosciuto sulla costa nord, e come surfer professionista in tutto il mondo. La personalità di Tamayo era contagiosa e, per quanto le persone lo amassero, lui amava di più tutti gli altri. Le nostre condoglianze sono rivolte alla famiglia di Tamayo e all'intera ohana dei bagnini".

Il sindaco Rick Blangiardi ha aggiunto che la morte di Perry è "una perdita tragica", sottolineando come un uomo di mare leggendario e incredibilmente rispettato, cresciuto nell'area e un grandioso membro del team della sicurezza.