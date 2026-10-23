Serie A oggi: partite, orari e dove vederle tutte tra DAZN e Sky Sport

Da Torino-Monza a Udinese-Milan, il programma completo dell'ottava giornata di Serie A con date, orari e canali TV per seguire tutte le sfide del weekend tra DAZN, Sky Sport e NOW.

L'ottava giornata di Serie A 2026/2027 è pronta a regalare tre giorni di grande calcio, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Il programma propone dieci incontri distribuiti tra anticipi, sfide pomeridiane e posticipi serali, con diversi appuntamenti da seguire in diretta su DAZN e Sky Sport.

Tra le partite più attese spicca Napoli-Roma, in programma sabato alle 18:00, mentre domenica riflettori puntati su Inter-Fiorentina e Lecce-Juventus. A chiudere il turno sarà Udinese-Milan, in calendario domenica sera alle 20:45. Ecco il programma completo dell'ottava giornata, con tutti gli orari e le indicazioni su dove vedere le partite in TV.

Serie A, il programma dell'ottava giornata: tutte le partite e dove vederle

Il turno si apre venerdì sera con Torino-Monza e prosegue sabato con quattro incontri, tra cui il big match Napoli-Roma. Domenica sarà invece la giornata più ricca, con cinque partite in programma, dalla sfida delle 12:30 tra Inter e Fiorentina fino al posticipo serale tra Udinese e Milan. Le dieci gare saranno trasmesse da DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW: Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus.

Venerdì 23 ottobre

Ore 20:45 - Torino-Monza: diretta su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Sabato 24 ottobre

Ore 15:00 - Cagliari-Bologna: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 15:00 - Como-Sassuolo: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 18:00 - Napoli-Roma: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 20:45 - Lazio-Parma: diretta su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Domenica 25 ottobre

Ore 12:30 - Inter-Fiorentina: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 15:00 - Atalanta-Frosinone: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 15:00 - Genoa-Venezia: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 18:00 - Lecce-Juventus: diretta su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

diretta su DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Ore 20:45 - Udinese-Milan: diretta su DAZN 1.

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.