Selmi, chi è il cantante toscano che è arrivato in semifinale a Sanremo Giovani

Una competizione, quella di Sanremo Giovani, che è ancora tutta da giocare. Tra coloro che scenderanno in pista c'è anche Selmi. Conosciuto già per la sua partecipazione a X Factor, è stato apprezzato dai giudici di Sanremo Giovani per la capacità di interpretare brani che sono carichi di significo.

Selmi, chi è l'artista emergente che è in gara a Sanremo Giovani

Il vero nome è Niccolò Selmi ma è noto al pubblico semplicemente come Selmi. Si definisce un cantautore, ed è nato nel 2001 a Lucca. Cresciuto in un ambiente carico di stimoli artistici, Selmi ha sviluppato fin da giovane una grande passione per la musica, coltivando il sogno di scrivere e comporre brani originali. Debutta ufficialmente nel 2022 con il suo primo singolo dal titolo Festa (ciao Principessa). L'anno dopo pubblica anche Il Re cambia sempre, Scarico e Di noi.

Poi arriva ad X Factor. Selmi supera tutte le selezioni, accedendo alla fase dei live nel team guidato da Morgan. Durante il programma, ha presentato l'inedito Doccia Ghiaccia, che successivamente - a gennaio 2024 - è stato pubblicato sotto l'etichetta Asian Fake.

Nel marzo del 2024 arriva il suo primo EP intitolato Perderci nell'attimo. Selmi ha descritto questo lavoro come molto intimo e personale perché affronta temi "come l'attesa, la consapevolezza e una critica alla società contemporanea spesso focalizzata più sull'apparire che sull'essere". A Sanremo Giovani porta, invece, Forse per sempre, che è piaciuto proprio per la sua autenticità. Ora per Selmi si apre la possibilità - concreata - di arrivare sul palco dell'Ariston e sperare di poter vince la sezione giovanile del Festival.