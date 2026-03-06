San Marino Song Contest 2026: chi canta, gli ospiti e dove seguire la finale in streaming

Per il San Marino Song Contest 2026 è arrivato il momento decisivo, la finalissima, che andrà in onda stasera anche in Italia, condotta da Simona Ventura

Fervono i preparativi per l'Eurovision, in programma al Wiener Stadthalle a Vienna dal 12 al 16 maggio. Se l'Italia ha già scelto il suo concorrente (il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci), stasera toccherà al San Marino Song Contest 2026 decretare chi rappresenterà il piccolo stato nella competizione.

Manca pochissimo infatti alla finale, che ha scelto per quest'anno una conduttrice di grande esperienza, volto assai noto al pubblico italiano: Simona Ventura.

Scaletta del San Marino Song Contest 2026: ordine di esibizione dei cantanti (in aggiornamento)

Manca ancora un programma ufficiale dell'evento, con orari e ordine d'uscita degli artisti, ma una cosa la sappiamo già: anche quest'anno saranno tanti i cantanti italiani che giocheranno la "carta San Marino" per provare ad arrivare sul palco dell'Eurovision.

Se un anno fa c'era riuscito Gabry Ponte con la sua Tutta l'Italia, arrivata fino alla finale, nel 2026 tra i contendenti figurano anche Dolcenera, Molella insieme a Maxè, Paolo Belli, Rosa Chemical e L'Orchestraccia: tutti loro hanno ricevuto una wild card.

Ecco l'elenco, in ordine alfabetico, di tutti i concorrenti del San Marino Song Contest 2026:

Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) - All we need is love

Anna Smith - Svizzera - Bruised

Dolcenera (Italia) - My love

Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) - Balla

Inis Neziri (Albania) - In My Head

IUNA - Italia - Freedom Calling

Kelly Joyce (Francia) - Oh là là

KLEM - Italia - OK RESPIRA

L'Orchestraccia (Italia) - Cara madre mia

Luka Basi - Slovenia - CHICOLO

Magdalena Tul - Polonia - I'll Be Around

MARAAYA - Slovenia - ALU ALU

Matias Ferreira - Spagna - PAURA

MYKY - Italia - Outta Tune

Molella ft. Maxè (Italia) - Fever

ORPHY - Repubblica Ceca/Ucraina - Rise Again

Pellegrina Pibigas - Italia - Il giorno che arrivarono gli alieni

Paolo Belli (Italia) - Bellissima

Rosa Chemical (Italia) - Mammamì

Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) - Superstar

Durante la serata aggiorneremo in tempo reale la scaletta e l'ordine di esibizione degli artisti in gara.

Ospiti e star sul palco del San Marino Song Contest 2026

Elettra Lamborghini durante la prima serata di Sanremo 2026

Come ogni show che si rispetti, anche la finale a San Marino vedrà l'alternarsi sul palco di artisti in gara e ospiti famosi.

Stasera si ballerà con Elettra Lamborghini sulle note di Voilà, il pezzo portato a Sanremo (e arrivato 26° in classifica).

Insieme a lei ci saranno anche Tommy Cash, il rapper estone che lo scorso anno era diventato un fenomeno grazie a Espresso Macchiato, Al Bano e Cristiano Malgioglio.

A che ora inizia il San Marino Song Contest 2026

L'orario di inizio è fissato alle 20:20, quando Simona Ventura salirà sul palco per l'anteprima e per dare il benvenuto al pubblico in sala e a casa. Alle 20:30 inizierà ufficialmente la gara.

La finale del San Marino Song Contest 2026 durerà tre ore e mezza circa: l'orario di chiusura ufficiale è mezzanotte, quando si scoprirà il nome dell'artista che potrà esibirsi a Vienna.

Dove vedere il San Marino Song Contest 2026 in streaming

Simona Ventura

La rete ufficiale di trasmissione dell'evento è San Marino Tv (visibile su Tivùsat e Sky alla LCN unificata 550 in HD, mentre sul DTT continua a trasmettere in SD). In Italia anche la RAI darà la possibilità di seguire la finale, ma solo in streaming, in diretta su RaiPlay.

Chi vorrà recuperare on demand sia la finale, sia le due semifinali del San Marino Song Contest potrà farlo sulla pagina dedicata della piattaforma RAI.