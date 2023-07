Rosanna Arquette, incidente d'auto per la star di Pulp Fiction

La star di Pulp Fiction e New York Stories Rosanna Arquette è rimasta coinvolta in un incidente stradale nella zona di Malibu, in California.

L'attrice è finita all'interno del centro commerciale Point Dume Village all'aperto mentre era alla guida della propria automobile, come riferisce il dipartimento dello sceriffo locale. Momenti di panico tra i presenti ma fortunatamente non risultano feriti.

Alla stampa ha parlato la vice sceriffo Juanita Navarro:"Sembrava che avesse perso il controllo del suo veicolo. Al momento dell'incidente non sembrava che avesse ferite". In seguito all'incidente, Arquette è stata trasportata all'ospedale più vicino in misura precauzionale e per tutti gli accertamenti del caso. I funzionari di polizia hanno confermato che gli esami non hanno riscontrato tracce di alcol o droga nell'organismo della donna.

Rosanna Arquette si è schiantata contro una vetrata e ha terminato la corsa proprio davanti ad un ristorante, senza coinvolgere altre persone. Nel frattempo è stata aperta un'indagine per comprendere meglio la causa dell'incidente.

Membro di una delle famiglie più rinomate di Hollywood, Rosanna Arquette parteciperà al thriller Succubus, al fianco di Ron Perlman e Rachel Cooke.