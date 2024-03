Rhys Ifans e Olivia Cooke di nuovo insieme nel cast della commedia horror The Scurry

Gli attori Rhys Ifans e Olivia Cooke, star della serie House of the Dragon, saranno i protagonisti della commedia horror The Scurry diretta da Craig Roberts.

Olivia Cooke e Rhys Ifans, dopo House of the Dragon, reciteranno di nuovo insieme in occasione del film The Scurry, descritto come una commedia-horror.

Il progetto sarà diretto da Craig Roberts (Eternal Beauty) e scritto da Tim Telling (The Mash Report).

Cosa racconterà The Scurry

Al centro della trama ci saranno due disinfestatori che vengono chiamati in un eco-café situato in un parco di campagna per investigare su quello che inizia come un problema di routine di parassiti. Quando si avvicina il tramonto, tuttavia, una valanga di scoiattoli squilibrati appare, scatenando violenza e caos tra lo staff e i visitatori del parco. Dopo molte morti, i sopravvissuti si rifugiano nel café mentre uno strano uragano toglie l'elettricità e la possibilità di comunicare, lasciandoli isolati e sotto attacco. Un eclettico mix di sopravvissuti comprende disinfestatori, una teenager imbronciata, vegani ipocriti, e uno spacciatore. C'è solo una chance esterna di sopravvivenza.

Il progetto ha un budget di 10 milioni di sterline e le riprese inizieranno nel sud del Galles il 2 aprile.

Il cast del progetto

Nel cast ci saranno Rhys Ifans (The King's Man), Olivia Cooke (House of Dragon), Paapa Essiedu (The Lazarus Project), Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex) e Antonia Thomas (The Good Doctor).

Craig Roberts ha dichiarato: "Sono davvero felice che qualcuno mi abbia dato di nuovo un lavoro".

Il produttore Adrian Bate ha dichiarato: "Dopo aver visto questo film vorrete pensarci due volte prima di sedervi in giardino o fare visita al vostro parco locale. Attraverso il prisma registico unico di Craig Roberts e con il nostro cast stellare, assisterete alla foresta che invia i suoi soldati di fanteria pelosi per vendicarsi del maltrattamento ricevuto. È arrivato il momento che la natura si vendichi".