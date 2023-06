Raul Gardini: Fandango e Picomedia annunciano una serie tv dedicata all'imprenditore

È in corso lo sviluppo di una nuova serie TV prodotta da Fandango e Picomedia dedicata alla straordinaria e controversa storia di Raul Gardini, imprenditore protagonista di cruciali svolte dell'economia italiana, segnato da un tragico destino. Alla guida del team di scrittura del progetto lo scrittore e giornalista Gabriele Romagnoli.

"Non sarà facile raccontare Raul Gardini, i suoi enormi successi, le cadute, le luci e le ombre di una vita troppo breve." commenta Domenico Procacci di Fandango "A trent'anni dalla sua morte ritengo però necessario conoscere a fondo una figura come la sua per poter capire quel momento storico, così determinante per ciò che è oggi questo nostro Paese."

Roberto Sessa di Picomedia dichiara: "Ho sempre pensato che la modernità e la complessità della vita e delle imprese di Raul Gardini andassero raccontate. Oggi i tempi sono maturi. Ringrazio Eleonora Gardini e tutta la sua famiglia per la fiducia accordata. È un privilegio, una responsabilità, ma soprattutto una grande sfida."