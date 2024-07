Pino Insegno, presto alla guida di un nuovo programma Rai insieme ad un noto attore

Pino Insegno, volto noto nel mondo del doppiaggio italiano e sul piccolo schermo, è pronto per buttarsi in una nuova avventura in casa Rai.

Pino Insegno è da sempre un volto conosciuto nel doppiaggio italiano per essere colui che ha dato la voce al personaggio di Aragorn nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson. Ma questo non è tutto, infatti il noto attore è stato anche in diverse occasioni conduttore per alcuni programmi televisivi, i più se lo ricorderanno quando era al timone de Il Mercante in Fiera su Italia 1.

La nuova avventura di Pino Insegno

Ecco quindi che, dopo che negli ultimi tempi è tornato a mostrarsi in TV grazie alla conduzione del programma Reazione a Catena, lasciatoli in gestione dall'illustre collega Marco Liorni (ora alla guida de L'Eredità su rai 1), Pino Insegno sembra essere il nuovo uomo di punta della rete nazionale ed ora tutti gli occhi della dirigenza sono puntati su di lui e sulle sue potenzialità. Infatti, nonostante le recenti gare calcistiche, la sua conduzione è stata seguita da un buon numero di spettatori, ottenendo risultati di share sufficienti da far pensare a lui come figura su cui puntare in futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il noto doppiatore avrà presto una di quelle opportunità che molti suoi colleghi possono solo sognarsi, ossia la conduzione di un nuovo programma in prima serata sul primo canale. Al momento non si hanno molte informazioni in merito a che cosa si tratti di preciso.

Francesco Pannofino

Tuttavia sappiamo che si chiamerà Il Buono, il Brutto e il Cattivo e che vedrà Insegno alla guida dello show assieme ad altri illustri colleghi, tra cui probabilmente anche Francesco Pannofino, conosciuto principalmente per aver dato la voce ad attori del calibro di George Clooney. Il nuovo spettacolo avrà come obbiettivo principale quello di portare divertimento e spensieratezza nelle case di tutti gli italiani.