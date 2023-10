Phyllis Coates: la prima interprete di Lois Lane in tv è morta a 96 anni

Nella giornata di mercoledì 11 ottobre 2023 è morta, per cause naturali, l'attrice Phyllis Coates, conosciuta come prima interprete di Lois Lane sul piccolo schermo.

Phyllis Coates è morta all'età di 96 anni nella giornata di mercoledì 11 ottobre 2023.

La prima interprete di Lois Lane sul piccolo schermo ha perso la vita per cause naturali mentre era ricoverata presso la struttura Motion Picture & Television Country House and Hospital situata a Woodland Hills.

L'iconico ruolo interpretato dall'attrice

L'attrice Phyllis Coates ha interpretato la reporter del Daily Planet nella serie Adventures of Superman per un totale di 24 episodi, dopo essere apparsa accanto a George Reeves nel film Superman and the Mole Men.

Phyllis, nella sua autobiografia, ha svelato che era stata pagata 350 dollari per ogni puntata della serie. Sul set, inoltre, si giravano in contemporanea quattro o cinque puntate. Coates ha poi rinunciato alla possibilità di tornare nella seconda stagione di Adventures of Superman dopo aver accettato un ruolo in un'altra serie con protagonisti Jack Carson e Allen Jenkins, progetto mai andato in onda; a sostituirla era stata Noel Neill.

Phyllis Coates, il cui vero nome era Gypsie Ann Evarts Stell, era nata il 15 gennaio 1927 a Wichita Falls, in Texas, venendo scoperta durante uno show comico di Ken Murray. Tra i suoi film ci sono Jungle Drums of Africa, Gunfighters of the Northwest e Panther Girl. Tra le serie in cui ha recitato, invece, ci sono Perry Mason, Rawhide e Gunsmoke.