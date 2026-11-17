C'è speranza per la serialità italiana: Sorrentino scrive e dirige per Netflix una serie con protagonista un personaggio ammaccato, complesso e sconfinato. Non vediamo l'ora.

Così, a sorpresa, ecco l'annuncio: Paolo Sorrentino dopo i fasti di The Young Pope torna alla serialità. E che serialità, aggiungiamo. Come anticipa Il Fatto Quotidiano, Sorrentino scrive e dirige per Netflix una serie che avrà per protagonista il mitico Tony Pagoda. Ad interpretarlo, dopo l'alter ego Tony Pisapia de L'uomo in più, "l'attore feticcio" Toni Servillo. Sempre Il Fatto, riportando per primo la notizia, scrive che la miniserie sarà divisa in quattro episodi, e le riprese inizieranno nella primavera del 2027. Presumibilmente, inizieranno quando Sorrentino finirà la post-produzione del documentario su Carlo Ancelotti.

Chi è Tony Pagoda

Considerato il personaggio, va da sé che non vediamo l'ora di vedere Pagoda in carne ed ossa, almeno in tv. Già perché Tony è apparso anche a teatro, fin dal 2014, interpretato da una straordinaria Iaia Forte. "Questo cantante cocainomane, disperato e vitale, è una creatura così oltre i generi che può essere, a mio avviso, incarnato anche da una donna", spiegava l'attrice. "Mi piace immaginare che il ghigno gradasso di Pagoda nasconda un'anima femminile, una "sperdutezza", un anelito ad un'armonia perduta".

Iaia Forte a teatro

Disilluso, stropicciato, caustico, playboy e sboccato, Tony Pagoda è tra le figure più affascinanti e complesse firmate dal regista de La grande bellezza. Nato idealmente come l'evoluzione letteraria e spirituale di Tony Pisapia, il cantante interpretato da Toni Servillo nel film d'esordio del regista L'uomo in più (2001), Pagoda appare per la prima volta nel primo romanzo di Sorrentino, Hanno tutti ragione (2010), e successivamente nella raccolta di racconti Tony Pagoda e i suoi amici (2012).

Uno struggente e formidabile personaggio

Decadente e decaduto, romantico, viziato, sentimentale e ammirato da Sinatra, Toni Pagoda ha un perimetro narrativo smisurato, perfetto per essere declinato in una serie tv. Nello specifico, come racconta Hanno tutti ragione, Pagoda è un cantante napoletano che racchiude tutte le ossessioni sorrentiniane. Scorretto, malinconico, osservatore distaccato di una realtà "deludente", affrontata però con piglio e ironia. A pensarci bene, l'adattamento seriale del personaggio era solo questione di tempo: in un momento così magro per le serie tv italiane (di rilievo) Toni Pagoda, con la sua indolenza e il suo splendido cinismo, potrebbe salvarci dal nulla cosmico.