Out of My Mind: Luke Kirby e Rosemarie DeWitt nel cast del film Disney+

Luke Kirby e Rosemarie DeWitt tra i protagonisti del film Out of My Mind, progetto destinato alla piattaforma di Disney+.

Il film Out of My Mind, un progetto destinato a Disney+, avrà tra i suoi protagonisti Luke Kirby, Rosemarie DeWitt e Judith Light.

L'adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Sharon Draper e le riprese sono attualmente in corso nella città di Toronto.

Al centro della trama di Out Of My Mind ci sarà Melody Brooks (l'emergente Phoebe-Rae Taylor), una ragazza affetta da paralisi cerebrale. Melody è intelligente e ha una mente acuta, ma a causa della sua impossibilità a non parlare e al fatto che sia costretta a usare una sedia a rotelle, non ottiene le stesse opportunità rispetto ai suoi compagni di classe. Quando Katherine, una giovane insegnante, nota il suo potenziale, incoraggia Melody a partecipare alle attività educative, dove troverà successi e sfide.

Rosemarie DeWitt sarà Diane, la madre di Melody e sua più grande sostenitrice. Luke Kirby avrà il ruolo di Chuck, il padre della giovane. Kudith Ligh sarà invece Mrs. V, l'eccentrica ma affettuosa vicina che, nonostante il suo stile possa sembrare non convenzionale, si preoccupa sempre per Melody.

Michael Chernus sarà il Signor Dimming, uno degli insegnanti di Melody, e Courtney Taylor è Katherine, un'educatrice.

Alla regia sarà impegnata Amber Sealey (No Man of God), mentre la sceneggiatura sarà scritta da Daniel Stiepleman.