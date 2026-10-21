Myrta Merlino su Pomeriggio 5: “Non era il mio mondo”. E svela il retroscena su Barbara D’Urso

Myrta Merlino torna a parlare della sua esperienza a Mediaset e delle difficoltà vissute alla guida di Pomeriggio 5 dopo l'uscita di scena di Barbara D'Urso. In un'intervista al Quotidiano Nazionale, la giornalista ripercorre le ragioni del suo disagio, racconta di aver desiderato un programma dedicato alla politica e all'attualità e chiarisce chi prese la decisione di cambiare conduzione.

Myrta Merlino su Pomeriggio 5: "Non era il mio mondo"

L'esperienza alla guida di Pomeriggio 5 ha rappresentato per Myrta Merlino una sfida professionale complessa, lontana dalle sue precedenti esperienze giornalistiche. La conduttrice ha spiegato che quel periodo le ha lasciato soprattutto una maggiore consapevolezza di ciò che desidera fare e dei contesti professionali nei quali riesce a esprimersi meglio.

"Ora ho la certezza di cosa non voglio fare. Mi sono fatta piacere molte cose. Ma quando mi hanno detto che non potevo parlare delle elezioni americane perché c'era il divorzio di Totti, è diventato tutto troppo complicato", ha raccontato al Quotidiano Nazionale.

La giornalista avrebbe preferito continuare a occuparsi di politica e attualità, temi centrali nel suo percorso professionale precedente, anziché adattarsi a un programma nel quale il gossip e la cronaca leggera avevano un ruolo importante.

Barbara d'Urso

"Non ho accettato di buon grado. Volevo la prima serata, politica e attualità. L'editore mi ha chiesto di fare questo sacrificio e il buonsenso mi ha consigliato di accettare. Ma non era il mio mondo", ha spiegato, ripercorrendo le circostanze che l'hanno portata a raccogliere l'eredità di Barbara D'Urso.

Merlino ha ammesso di aver sofferto nel sentirsi distante dalla propria identità giornalistica: "Mai letto una rivista di gossip, anche quando vado dal parrucchiere mi porto un libro. Mi sono detta: provaci. E ho sofferto tantissimo perché non ero più la Myrta che su La7 piangeva ai tempi del Covid, che faceva inchieste sulla crisi industriale, si incazzava in diretta con il sindaco Alemanno e si commuoveva per le dimissioni del Papa. Non potevo identificarmi con quel programma ed è stata una frustrazione quotidiana", ha aggiunto.

Barbara D'Urso, Myrta Merlino chiarisce chi decise il cambio di conduzione

Uno dei passaggi centrali dell'intervista riguarda l'uscita di scena di Barbara D'Urso da Pomeriggio 5, dopo 15 anni alla guida della trasmissione, dal 2008 al 2023. Merlino ha voluto chiarire il proprio ruolo nella vicenda, precisando che la decisione non sarebbe partita da lei, ma dai vertici dell'azienda.

"L'idea di mandare via Barbara D'Urso è partita dai vertici, non da me e non dal basso", ha dichiarato. La giornalista ha inoltre rivendicato alcuni aspetti del lavoro svolto durante la sua conduzione, citando in particolare l'attenzione riservata alle truffe agli anziani. Un tema che considera significativo nel bilancio della propria esperienza televisiva, nonostante le difficoltà incontrate nel trovare un equilibrio con il linguaggio del programma.

"Chi ha avuto successo, da Biagi a Costanzo, da Santoro a Minoli, dalla Carrà alla stessa D'Urso, è sempre rimasto se stesso. Alla fine funzioni perché sei tu, e il pubblico lo sente". Poi una definizione che riassume il suo stato d'animo durante quell'esperienza: "Io facevo un compitino, ero un'aliena".

Tra i momenti più difficili vissuti durante la conduzione del programma, Myrta Merlino ha ricordato anche il giorno in cui dovette comunicare in diretta il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, davanti alla sorella e alla nonna della giovane.

"Mi è toccato l'orrore di comunicare in diretta davanti alla sorella e alla nonna il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin e non ci ho dormito per una settimana", ha raccontato.

La giornalista ha descritto il peso emotivo di quella situazione, sottolineando quanto sia difficile affrontare in diretta televisiva tragedie di questa portata. "La politica è intrattenimento per bambini in confronto allo spettacolo della morte", ha concluso Myrta Merlino.