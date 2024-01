Morto Gary Graham, addio all'attore di Star Trek: Enterprise

Addio a Gary Graham, conosciuto principalmente per il ruolo dell'ambasciatore Soval in Star Trek: Enterprise.

All'età di 73 anni è scomparso l'attore Gary Graham, conosciuto per la sua partecipazione al franchise di Star Trek. A dare la notizia della morte è stata l'ex moglie, Susan Lavelle, con un post sulla pagina Instagram.

"È con profonda e intensa tristezza che devo informare che Gary Graham, mio ex marito, straordinario attore e padre della nostra unica bellissima figlia avuta insieme, Haylee Graham, è venuto a mancare oggi. Siamo completamente devastati, specialmente nostra figlia Haylee. Sua moglie, Becky, era al suo fianco" si legge nel post.

La carriera di Graham

Gary Graham era conosciuto per il ruolo dell'ambasciatore Soval in Star Trek: Enterprise ma aveva già debuttato nel franchise anni prima in un ruolo differente, l'alieno Tanis nella seconda stagione di Star Trek: Voyager. Protagonista di una carriera televisiva estremamente prolifica, Graham è apparso in centinaia di produzioni e oltre trenta film, da Il ribelle a Siren.

L'Enterprise si avvicina a un Buco Nero

È apparso in serie come JAG, M.A.N.T.I.S., Universal Dead, Renegade, Nip/Tuck, Nash Bridges, Walker Texas Ranger, Hazard e Ally McBeal.

Susan Lavelle non ha specificato le cause della morte:"È stata improvvisa, quindi per favore pregate per nostra figlia mentre si fa strada attraverso quella cosa chiamata lutto".