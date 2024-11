Morto Chuck Woolery, conduttore di Love Connection apparso anche in Scrubs

Chuck Woolery, veterano conduttore di game show americani che raggiunse la fama negli States grazie alla Ruota della Fortuna e successivamente come presentatore di dating show come Love Connection, è morto all'età di 83 anni.

La notizia è stata riportata su X dall'amico di Woolery, Mark Young, che ha l'ha ricordato con parole molto toccanti:"Con il cuore spezzato vi informo che il mio caro fratello Chuck Woolery è appena venuto a mancare. La vita non sarà più la stessa senza di lui. Riposa in pace, fratello".

La carriera

A confermare la notizia è stato il sito TMZ, che specifica come Woolery sia morto nella sua casa in Texas per complicanze respiratorie. Chuck Woolery ha trascorso oltre dieci anni come conduttore di Love Connection e negli ultimi anni era noto per aver presentato talk conservatori.

Opinionista politico nell'ultima parte della sua carriera, Woolery ha condotto il programma radiofonico Save Us Chuck Woolery oltre al podcast Blunt Force Truth, con l'amico Mark Young come co-conduttore. Dal 1975 al 1981 ha condotto La Ruota della Fortuna e successivamente Scrabble e il The Chuck Woolery Show, e la versione originale del programma diurno Home & Family.

Incursioni nelle serie tv

Chuck Woolery ha interpretato se stesso in alcune serie tv come 227, Cold Feet e Scrubs, oltre ad aver partecipato da protagonista al reality show intitolato Chuck Woolery: Naturally Stoned. Nel 2007 è stato inserito nell'American TV Game Show Hall of Fame.

Prima della sua longeva carriera sullo schermo, Chuck Woolery ha servito gli Stati Uniti nella Marina Militare e ha iniziato la sua carriera come performer con il gruppo musicale The Avante-Garde, che ha raggiunto la Top 40 con il singolo Naturally Stoned, prima di pubblicare alcuni brani di musica country da solista.