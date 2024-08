Morto Ángel Salazar, spalla di Al Pacino in Scarface

Ángel Salazar, l'attore meglio conosciuto come la fidata spalla di Al Pacino "Chi Chi" nel film Scarface del 1983, è venuto a mancare. Salazar è morto nel sonno a casa di un amico a Brooklyn, NY, domenica, come ha confermato a TMZ la sua rappresentante e amica di lunga data Ann Wingsong. Aveva 68 anni.

La causa della morte non è stata rivelata, ma Wingsong ha dichiarato che Salazar soffriva di problemi cardiaci.

Scarface, Al Pacino sull'impatto del film: "Non ha ispirato solo spacciatori"

La carriera

Salazar ha recitato in parecchi film nel corso dei suoi 45 anni di carriera, ma è il suo ruolo di Chi Chi, il devoto scagnozzo di Tony Montana (Pacino) nel film Scarface diretto da Brian de Palma, quello per cui è maggiormente ricordato. Una delle scene più memorabili è quella della "motosega" in cui salva la vita a Tony. Nel film ha recitato accanto a Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, F. Murray Abraham, Robert Loggia e Mark Margolis.

Scarface (1983) Pacino in una scena del film

Ispirato all'omonimo titolo del 1931 di Howard Hawks, ma con ambienti e personaggi nuovi, Scarface è un film potente che ha fatto discutere scandalizzando la Hollywood del tempo e che ha appassionato generazioni di cinefili di tutto il mondo, creando nell'immaginario collettivo la figura di uno dei cattivi più iconici e carismatici della storia del cinema.

Salazar ha poi recitato con Tom Hanks nel film L'ultima battuta del 1988, nel ruolo di Rico, e si è riunito con Pacino in Carlito's Way del 1993, nel ruolo di Walberto, sempre diretto da De Palma.

Tra gli altri suoi crediti ricordiamo Where the Buffalo Roam del 1980, A Stranger is Watching del 1982, The Wild Life del 1984 e il ruolo di Tommy John in Sylvester del 1985.

Secondo IMDb, il suo primo ruolo è stato in Boulevard Nights, riflessione di Michael Pressman del 1979 sulla vita delle gang di Los Angeles. Il suo lavoro televisivo comprende On Our Own, The New $treetz Seriez, Jersey Mafia Chronicles e In Living Color. Salazar è apparso anche in Last Comic Standing e in diversi speciali comici della HBO.

Al momento della sua morte stava riprendendo il suo ruolo di Chi Chi in The Brooklyn Premiere del regista Eric Spade Rivas, dove si è riunito con Steven Bauer (Manolo) di Scarface.