Matt Stone e Trey Parker, creatori di South Park, hanno scritto una commedia musicale in arrivo nel 2025

Matt Stone e Trey Parker, creatori di south Park, hanno ideato una commedia live-action di cui Paramount Pictures ha annunciato la data di uscita: l'appuntamento è stato fissato per il 4 luglio 2025.

Il progetto, annunciato durante il CinemaCon in corso a Las Vegas, non ha ancora un titolo ufficiale.

Il nuovo progetto

Brian Robbins, CEO dello studio, ha dichiarato: "Sono entusiasta nell'annunciare che questa estate inizieremo la produzione di un musical ideato dai creatori di South Park, Matt Stone e Trey Parker".

La trama del film, tuttavia, non è stata svelata.

Nel team della produzione, oltre a Stone e Parker che si occuperanno del progetto tramite la loro Park County, ci saranno anche Kendrick Lamar e Dave Free per PG Lang.

Lo script, secondo Robbins, è uno dei più "divertenti, folli e originali" che abbia mai letto e il CEO della Paramount ha sottolineato che è convinto entusiasmerà gli spettatori quando verrà distribuito nelle sale.

Un successo che dura da oltre 20 anni

La serie animata South Park, che ha superato quota 26 stagioni, viene trasmessa negli Stati Uniti su Comedy Central dal 13 agosto 1997, contando un totale di 320 episodi ripartiti su 26 stagioni. In Italia South Park è stata trasmessa inizialmente su Italia 1 dal 6 gennaio 2000 all'8 maggio 2003 e su Comedy Central dal febbraio 2005.

Lo show cult ha già ottenuto il rinnovo fino alla sua trentesima stagione e resterà quindi protagonista sugli schermi televisivi fino al 2027.