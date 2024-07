Marvel: il sanguinoso gioco da tavolo Marvel Zombies – A Zombicide Game è in offerta su Amazon

Uno dei tratti più affascinanti del gigantesco universo creativo Marvel, risiede proprio nelle sue infinite possibilità in termini di storie, ma anche di merchandising e gadget. La grande mole di personaggi nati sulle pagine dei fumetti hanno attecchito così profondamente nell'immaginario comune, americano e oltre, da diventare vere e proprie icone riconoscibili in ogni dove. In aggiunta a tutto ciò troviamo il lavoro degli autori, vecchi e nuovi, capace di umanizzare e accorciare le distanze con l'immaginazione, facilitando gli appassionati in un processo emotivo e tutto personale ancora oggi presente e saldo.

E se vi dicessimo che su Amazon è attualmente possibile recuperare, in offerta, uno dei giochi da tavolo più divertenti strettamente connessi col mondo Marvel? Si tratta di Marvel Zombies - A Zombicide Game, un'avventura cooperativa che sa come prendere e divertire. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovare il gioco da tavolo in questione a 119,73€, con uno sconto del 14% sul prezzo consigliato indicato. Se interessati al recupero, o ad avere qualche info in più sulla pellicola in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente, o cliccare su questo indirizzo.

Come funziona Marvel Zombies - A Zombicide Game?

Per chi non lo sapesse, in Marvel Zombies - A Zombicide Game i giocatori hanno il compito di controllare i loro supereroi preferiti ma... in versione Zombie. Mentre una piaga distruttiva e irrazionale si diffonde in ogni dove infettando chiunque le passi a tiro, anche alcuni personaggi Marvel cadono vittime della situazione. Questi, però, non perdono del tutto il senno, conservando una parte della loro personalità, al punto di scegliere di passare dalla parte della malattia con l'obiettivo di contribuire alla sua diffusione. In questo gioco collaborativo, quindi, da 1 a 6 giocatori scelgono di controllare i supereroi trasformati in zombie, trovandosi a dover affrontare Agenti dello S.H.I.E.L.D. e supereroi vivi gestiti dallo stesso gioco.

L'obiettivo principale di Marvel Zombies - A Zombicide Game è quello di completare gli obiettivi di una missione, sconfiggendo anche i nemici, per poi placare la fame incontrollabile dei propri personaggi. Questa è un elemento centrale nella resa delle varie partite, le quali saranno dettate dall'equilibrio fra potere, appetito e collaborazione. Nella scatola troverete: 87 elementi di gioco dei Personaggi, 6 basi colorate, 6 plance di plastica, 12 cubi segnapunti, 6 dadi, 9 tessere di gioco (a due facce), 12 schede identità, 128 mini carte, 41 segnalini e 1 regolamento.