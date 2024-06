Maria De Filippi in Sardegna: cani, sport e Temptation Island

Dopo una serie incontrastata di successi, anche per Maria De Filippi è arrivato il momento di prendersi una vacanza. Ma perché proprio in Sardegna?

Durante l'ultima stagione televisiva ha visto il trionfo incontrastato di Maria De Filippi e di tutti quei programmi che l'hanno vista come conduttrice e che, come ogni anno da ormai diverso tempo, riescono sempre a riscuotere un grande successo tra la fascia di pubblico pomeridiana. Indubbiamente il merito è anche dei partecipanti agli show, ma sarebbe insensato non dare gran parte dei meriti alla compagna del compianto Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi è in Sardegna: una casualità?

C'è da dire quindi, che dopo aver riscosso un successo dopo l'altro, è più che normale che ora la De Filippi si sia concessa un po' di meritato riposo, come dimostrano alcuni scatti fatti dalla rivista "Chi" e che la ritraggono in Sardegna: luogo in cui ha deciso di trascorrere il suo periodo di vacanza circondata non solo dal suo gruppo di lavoro, ma anche dalla sua famiglia e dagli animali, come il simpatico cane di suo figlio con cui è ritratta negli scatti fotografici mentre gioca assieme a lui.

Amici di Maria De Filippi e l'attrattiva della polemica

Tuttavia, il caso vuole che proprio in questo momento, sempre nella terra sarda, più precisamente a Santa Margherita di Pula, si siano appena concluse le riprese della nuova stagione di Temptation Island (che inizierà proprio oggi 27 giugno). Difatti, sempre in questi giorni la nota conduttrice è stata pizzicata anche in compagnia del regista Andrea Vicario, intenta a seguire sul monitor le avventure delle nuove coppie del famoso reality show.

Maria De Filippi

Chi passerà da Temptation Island al Grande Fratello?

Molti sono stati quelli che ora si possono considerare i volti noti della televisione, ad aver esordito dapprima su Temptation Island e poi successivamente hanno avuto la possibilità di cimentarsi con il reality per eccellenza: Il Grande Fratello. Anche per quest'anno sembra non ci saranno eccezioni, e già si avrebbe un'idea di chi sarà il prescelto o la prescelta dal pubblico che avrà modo di trascorrere diversi mesi nella casa più famosa d'Italia. Non ci resta che attendere e vedere. Voi che ne pensate? Tra l'altro, sapevate che quella del 2024 è l'edizione del Grande Fratello meno vista di sempre?