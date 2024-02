Luis Molteni è morto, addio al noto caratterista di cinema e tv

Il suo ultimo film è stato Romeo è Giulietta, diretto da Giovanni Veronesi e nelle sale cinematografiche in queste settimane, nel quale ha recitato con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. All'età di 73 anni è scomparso a Roma Luis Molteni, volto noto del cinema e della tv nostrani.

Domenico Fortunato, Luca Ward e Luis Molteni sul set di Animanera

Caratterista apprezzato in tantissime produzioni, Molteni era nato a Seregno con il nome di Gianluigi Molteni e dopo gli esordi in teatro con la compagnia Quelli di Grock ha partecipato a diverse produzioni sul palcoscenico, lavorando con Corrado Guzzanti, Francesca Reggiani, Sergio Castellitto, Alessandro Siani e Christian De Sica.

L'attività al cinema in tv

Dagli anni '80 in poi, Luis Molteni è diventato un attore apprezzato dal pubblico in ruoli molto diversi fra loro, instaurando parecchie collaborazioni con alcuni dei più importanti registi italiani. Si fece notare nei film di Carlo Verdone, Perdiamoci di vista e Viaggi di nozze. Nel 1993 ricevette una candidatura al Ciak d'Oro per la sua performance in Nero di Giancarlo Soldi. Sul grande schermo ha recitato, tra gli altri, per Dario Argento, Maurizio Nichetti, Neri Parenti, Carlo Vanzina e Gabriele Muccino.

Luis Molteni ed Emilio Solfrizzi in una scena del film Piede di Dio

Molto prolifica anche l'attività sul piccolo schermo, in fiction amate dal pubblico come Distretto di Polizia, Un medico in famiglia, Don Matteo, Elisa di Rivombrosa, Il commissario Manara e L'ispettore Coliandro.