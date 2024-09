Luca Giurato: il conduttore televisivo è morto a 84 anni

Luca Giurato è morto all'età di 84 anni nella giornata di oggi, 11 settembre 2024, per un infarto fulminante.

La notizia è stata confermata all'agenzia Adnkronos dalla moglie Daniela Vergara.

L'addio al giornalista

La giornalista Rai ha spiegato che la morte del marito è avvenuta improvvisamente e in modo totalmente inaspettato: "Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate...".

Luca Giurato aveva iniziato la carriera di giornalista negli anni '60, approdando poi in televisione con una serie di programmi come Domenica In, Unomattina, e La vita in diretta.

La sua carriera come giornalista era iniziata a Paese Sera, passando poi alla Stampa. Nel 1986 aveva diretto il GR1, giornale radio di Radio Rai, diventando il vicedirettore del TG1 fino al 1990.

Nel 1992 è avvenuta la sua prima apparizione televisiva in A Tutta Stampa, la rassegna stampa all'interno del TG1 notte. Nel 1993 è stato quindi il turno di Domenica In accanto a Mara Venier. Giurato si è poi occupato della conduzione di Unomattina ed è stato opinionista di trasmissioni come L'isola dei famosi, I raccomandati e Let's Dance.

Luca è diventato popolare anche grazie alle sue innumerevoli gaffe, immortalate dalla Gialappa's Band a Mai dire gol e da Striscia la notizia, in una rubrica chiamata Ci avrei Giurato.

I ricordi sui social

Mara Venier, sua grande amica, ha scritto su Instagram: "Ciao Luca, ti ho voluto tanto tanto bene ...per me un giorno molto triste".

Eleonora Daniele ha invece condiviso un post in cui dichiara: "Quanta vita insieme. Tanti anni di albe a uno mattina , nei freddi inverni scaldavi sempre lo studio con grandi sorrisi , sempre con la battuta pronta . Mi hai insegnato a vedere le cose da un altro punto di vista , senza mai essere banale . Tu sei e sarai sempre il mio Luca.