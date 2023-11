Linea d'Ombra 2023: Fabio e Damiano D'Innocenzo inaugurano il festival stasera alle 21:30, la diretta

Fabio e Damiano D'Innocenzo inaugurano il Linea d'Ombra Film Festival 2023 con una conversazione con Boris Sollazzo, direttore del festival insieme a Giuseppe D'Antonio. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming alle 21:30 al seguente video.

Berlino 2020: uno scatto di Fabio e Damiano D'Innocenzo sul red carpet di Favolacce

Registi, sceneggiatori, poeti e fotografi. Sono definiti così i gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, ospiti domani per la prima giornata della 28esima edizione di Linea d'Ombra Festival. "Loro hanno guardato oltre l'orizzonte, con operazioni audaci, da Favolacce ad America Latina fino all'ultimo Dostoevskij di cui tutti coloro che hanno partecipato parlano con pudore spaventato, come si fa quando si sa che arriverà qualcosa di dirompente" è scritto nelle note di presentazione di "Ring", la sezione che alle ore 21.30, alla Sala Pasolini li vedrà in conversazione con Boris Sollazzo, direttore del festival insieme a Giuseppe D'Antonio. L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali di Linea d'Ombra Festival.

GLI OSPITI

Da oggi e fino al 18 novembre ogni sera sull'ideale Ring di Linea d'Ombra ci sarà un ospite che dialogherà con il direttore Boris Sollazzo. Dopo i fratelli D'Innocenzo, si susseguiranno gli incontri con Giovanni Veronesi (12 novembre), Yari Gugliucci e Francesco Amato (13 novembre), Eduardo De Angelis e Massimiliano Rossi (14 novembre), Pietro Castellitto (15 novembre), Tanino Liberatore (16 novembre), Nanni Moretti (17 novembre) e Greta Scarano (18 novembre).

Lunedì 13 novembre (ore 21.30) Sala Pasolini spazio anche al rapporto tra cinema e musica con Rageen Vol.1, la sonorizzazione live a cura del Collettivo Okiees con Andrea Rabbito (voce, chitarra), Libero Amati (violino), Gian Marco Castro (tastiere, elettronica).

ANTEPRIMA E PROIEZIONI SPECIALI

Al Cinema Fatima, la storica sala d'essai cittadina, per Linea d'Ombra Festival domenica 12 novembre alle ore 21 ci sarà l'anteprima nazionale di 20.000 Species of Bees, il film spagnolo di Estibaliz Urresola Solaguren che ha un modo meraviglioso di trattare il delicato problema della "disforia di genere". Nella sezione fuori concorso spazio al networking con le altre realtà del territorio, attive sui temi dell'ambiente, dell'innovazione e della cultura giovanile, con i cortometraggi italiani Wasted di Tobia Passigato, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, e Finalmente casa di Vincenzo Giordano in collaborazione con MAC Fest. L'omaggio alla maestra del cinema Lina Wertmuller e ai racconti brevi dello scrittore Haruki Murakami completano il programma delle proiezioni speciali con il corto-documentario Grazie Lina di Yari Gugliucci e il film d'animazione Blind Willow, Sleeping Woman di Pierre Földes.