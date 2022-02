Lindsey Pearlman è morta a 43 anni, la polizia aveva chiesto l'aiuto dei cittadini per trovare l'attrice

L'attrice Lindsey Pearlman è morta all'età di 43 anni dopo aver fatto part del cast di show come Vicious ed Empire.

La giovane era scomparsa a Los Angeles il 13 febbraio e la polizia aveva chiesto nelle ultime ore l'aiuto dei cittadini per ritrovarla.

Poche ore fa la polizia aveva diramato una richiesta di collaborazione da parte dei cittadini dichiarando: "Lindsey Pearlman non è tornata a casa e dal 13 febbraio non è stata vista e non ha contattato nessuno. Gli amici e i membri della sua famiglia temono per la sua sicurezza".

La cugina Savannah, che aveva diramato sui social la richiesta di aiuto e informazioni, ha ora dato il triste aggiornamento dichiarando: "Sono profondamente rattristata nel dare la notizia che hanno trovato Lindsey, ed era troppo tardi. Non ho altre informazioni".

L'attrice aveva recitato a lungo per il piccolo schermo con parti ricorrenti in General Hospital, Chicago Justice, The Ms. Pat Show e Vicious. Lindsey, inoltre, aveva fatto parte del cast di Empire, Sneaky Pete, The Purge e Selena: The Series.