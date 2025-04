L'estate nei tuoi occhi 3: Belly è innamorata nelle prime foto dell'ultima stagione

Prime Video ha condiviso online le prime foto della stagione 3, l'ultima, della serie L'estate nei tuoi occhi, ispirata ai libri scritti da Jenny Han.

La serie Original, che concluderà la storia della giovane Belly, tornerà a Cousins Beach il prossimo luglio con una stagione di 11 episodi e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Il team coinvolto nella realizzazione della serie

Jenny Han e Sarah Kucserka sono le showrunner della stagione 3 della serie L'estate nei tuoi occhi. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono executive producer della serie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione di Amazon MGM Studios e wiip.

Basata sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie ha debuttato nell'estate del 2022 ed è salita al vertice della classifica degli show più visti su Prime Video nel primo fine settimana. La seconda stagione ha debuttato nell'estate del 2023 e, a soli tre giorni dal lancio, ha più che raddoppiato il numero di spettatori della prima stagione.

Le immagini condivise online mostrano ora Belly insieme a Jeremiah e la coppia sembra molto felice. Tra gli scatti appare anche Conrad e alcuni degli altri protagonisti dello show.

L'estate nei tuoi occhi: Jeremiah (Gavin Casalegno) e Belly (Lola Tung) nella stagione 3

L'estate nei tuoi occhi: la protagonista Lola Tung nella stagione 3

L'estate nei tuoi occhi: una foto di Belly (Lola Tung) e Jeremiah (Gavin Casalegno)

L'estate nei tuoi occhi: Conrad (Christopher Briney) nella stagione 3

L'estate nei tuoi occhi: una foto di Steven (Sean Kaufman) e Taylor (Rain Spencer) nella stagione 3

L'estate nei tuoi occhi: Belly (Lola Tung) e Laurel (Jackie Chung) nella stagione 3

L'estate nei tuoi occhi 3: una foto di Steven (Sean Kaufman) , Jeremiah (Gavin Casalegno), e Belly (Lola Tung)

L'estate nei tuoi occhi: una foto dei protagonisti nella stagione 3

L'estate nei tuoi occhi è un dramma multigenerazionale che si basa sul triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È una storia di formazione che parla del primo amore, dei primi cuori infranti e della magia di un'estate perfetta.

Cosa aveva raccontato la seconda stagione

Gli episodi precedenti avevano mostrato cosa accadeva quando Belly si ritrova alle prese con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Jenny Han è l'autrice Tutte le volte che ho scritto ti amo e L'estate nei tuoi occhi, serie di libri best-seller che hanno scalato le classifiche del New York Times. I suoi libri sono stati pubblicati in più di 30 lingue. Per la televisione ha creato due nuove serie basate sui suoi libri: L'estate nei tuoi occhi di Prime Video, di cui è executive producer e co-showrunner, e la serie di Netflix XO, Kitty, uno spinoff dell'universo di Tua per sempre, di cui è executive producer. Per quanto riguarda il cinema, è executive producer di tutti e tre i film della trilogia di successo globale di Netflix Tua per sempre. Han vive a Brooklyn, New York.