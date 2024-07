Keri Russell: "Le ragazze venivano licenziate dal Mikey Mouse Club quando sembravano sessualmente attive"

Keri Russell iniziò la propria carriera in giovanissima età nel celebre programma Disney, Mickey Mouse Club, e ha raccontato il disagio provato dalla produzione quando le ragazze iniziavano ad essere sessualmente attive e potenzialmente a rischio gravidanza.

L'attrice debuttò nel mondo dello spettacolo proprio al fianco di alcune celebrità in erba come Britney Spears, Justin Timberlake e Christina Aguilera, prima di esordire al cinema nel 1992 con il film Tesoro, mi si è allargato il ragazzino.

Differenze di trattamento

Jesse Tyler Ferguson, presentatore del podcast Dinner's on Me, ha chiesto all'attrice:"Esisteva un limite in cui, dopo aver compiuto 17 anni, non potevi più far parte del programma?". Keri Russell ha risposto con schiettezza:"Sì, di solito erano le ragazze che sembravano sessualmente attive, probabilmente ero una delle prime. Loro dicevano 'Lei è fuori, lei è fuori'. Nel frattempo, i ragazzi restavano fino ai 19 anni. Io pensavo 'Ho fatto sesso con quella persona, quindi so che hanno fatto davvero sesso'".

Keri Russell in un primo piano di The Americans

Keri Russell ha spiegato la dinamica discriminatoria della vicenda:"Il tema era le ragazze e la sessualità. Oltretutto, io avevo un corpo da dodicenne, non c'era nulla di veramente sexy in me ma penso che fosse ciò che metteva a disagio la Disney. Le Mouseketeers incinte non sono previste nel programma". L'attrice è convinta che il motivo che l'ha salvata in quel periodo da giovanissima nel mondo dello spettacolo è soltanto uno:"Ero perlopiù circondata da coetanei".

Secondo la star di Felicity esiste un aspetto terribile della vicenda:"Penso che la parte più inquietante dell'essere attori bambini sia di solito quando ci sono uno o due bambini e tutto il resto adulti, e quindi questo dettaglio accelera il processo di crescita. E per il Mickey Mouse Club eravamo in 19. Gli adulti erano invisibili per me".

Nel periodo in cui Keri Russell faceva parte del programma erano molti i ragazzini che sarebbero diventate delle famose star:"Ero sinceramente la meno talentuosa lì. Non sto scherzando. Quando guardo quei ragazzi mi chiedo perché diavolo avessero scelto me: Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling, Britney Spears. Era pazzesco".