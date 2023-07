Jack White attacca Mark Wahlberg e Mel Gibson: 'disgustosi per aver normalizzato il fascista Donald Trump'

Jack White ha definito 'disgustose' celebrità come Mark Wahlberg, Joe Rogan e Mel Gibson 'per aver normalizzato il fascista Donald Trump'.

Jack White ha attaccato pubblicamente celebrità del calibro di Mark Wahlberg e Mel Gibson per aver "normalizzato" Donald Trump attraverso i loro incontri pubblici con l'ex presidente. I due attori, insieme a Joe Rogan e Guy Fieri, sono stati fotografati mentre interagivano con Trump all'evento UFC 290 a Las Vegas durante lo scorso fine settimana.

White ha condiviso le foto delle star sul suo account Instagram, aggiungendo anche la seguente didascalia: "Chiunque 'normalizzi' o tratti questo fascista, razzista, truffatore, disgustoso pezzo di merda di Trump con un minimo di rispetto è ALTRETTANTO disgustoso secondo me. Questo è solo il mio punto di vista, non una discussione o un dibattito. -Jack White III"

White usa spesso i social media per criticare Trump e lo scorso novembre ha annunciato di aver lasciato Twitter dopo che il nuovo proprietario, Elon Musk, ha ripristinato l'account dell'ex presidente degli Stati Uniti, che era stato bloccato a seguito dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

"Quindi hai restituito a Trump la sua piattaforma su Twitter. Assolutamente disgustoso, Elon", ha detto White all'epoca. "È ufficialmente un gesto da stronzi. Perché non dici la verità? Di' come stanno le cose. Persone come te e Joe Rogan... voi fate un sacco di soldi, vedete il conto delle tasse, odiate pagare la vostra giusta quota e poi pensate che trasferirvi in Texas e sostenere chiunque sia repubblicano possa permettervi di tenere più soldi." Il musicista è stato elogiato da alcuni utenti all'epoca, e attaccato da altri che lo hanno definito "ossessionato, offensivo e inutilmente divisivo".