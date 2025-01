Iva Zanicchi a Sanremo: "Nessun complimento dalle colleghe per il premio alla carriera"

La cantante ha espresso il proprio rammarico per i messaggi non ricevuti dopo l'annuncio del suo riconoscimento ma è convinta che arriveranno presto.

Ieri sono stati annunciati i premi alla carriera che verranno assegnati nel corso del prossimo Festival di Sanremo, a Iva Zanicchi e Antonello Venditti. La cantante ha ringraziato Carlo Conti per il riconoscimento, auspicando che possano arrivare anche le chiamate delle colleghe.

L'Aquila di Ligonchio, vincitrice di tre Sanremo nel corso della sua carriera, ha confessato di aver appreso la notizia da un cameriere e ha confessato di non aver ancora ricevuto i complimenti dalle amiche del settore

Il ritorno a Sanremo di Iva Zanicchi

"Andrò ospite nella serata di giovedì" ha dichiarato Zanicchi a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 "e penso che mi esibirò con le tre canzoni con le quali ho vinto. Sono molto felice e grata a Carlo Conti per essersi ricordato di me e del mio lavoro che procede da sessant'anni".

Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 1974

Un ritorno per Zanicchi, 85 anni lo scorso 18 gennaio, che però si limiterà ad un'esibizione:"Sono ancora giovane, ho ancora tanti anni davanti, il premio alla carriera sa tanto di requiem... Sono felice così. Il mio ultimo Sanremo come concorrente è stato quello di tre anni fa" ha confermato con ironia la cantante.

Il cameriere al ristorante e i mancati complimenti delle colleghe

Nell'intervista, Iva Zanicchi ha raccontato in che modo ha saputo del premio alla carriera:"Mia figlia ne era a conoscenza e me l'aveva tenuto nascosto, l'ho scoperto mentre ero al ristorante: il cameriere mi ha portato una bottiglia dicendomi che era per festeggiare quanto aveva appena annunciato Conti".

Al momento, mancano all'appello le cantanti vicine a Iva Zanicchi:"Per ora non mi ha scritto nessuna ma sono sicura che arriveranno. Mi scrivono sempre Rita Pavone e Rosanna Fratello e anche Ornella Vanoni si fa sentire spesso, mi ha telefonato poco tempo fa. Patty Pravo? Non mi ha mai scritto..."