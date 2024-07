Isola dei Famosi, un'ex concorrente critica Emma Marrone

La cantante Emma Marrone di recente si sta trovando al centro di alcune polemiche riguardanti il suo aspetto ed il suo outfit, e la tempesta non è ancora finita.

La cantante salentina Emma Marrone è una delle maggiori figure quando si pensa al panorama musicale italiano attuale, lei insieme ad altre sue colleghe come: Annalisa, Elodie, Rose Villain sono le cantanti più in vista del momento ed il cui successo si riflette anche nelle innumerevoli discussioni che ogni giorni si creano attorno ai loro comportamenti. Anche la minima caduta di stile da parte di una di loro rappresenta fonte di critiche da parte di chiunque se la senta di dire la sua.

Un'ex concorrente dell'Isola dei Famosi contro Emma Marrone

Di recente Emma ha lanciato un appello durante uno dei suoi ultimi concerti, in cui ha ribadito quanto poco le interessino tutte le critiche che vengono fatte su di lei. Ha poi invitato tutti a mostrarsi senza temere il giudizio altrui, poiché secondo lei bisogna sempre essere liberi di esprimere sé stessi, indipendentemente da tutto.

Nonostante da queste sue parole scaturisca tutto l'impegno possibile però, dietro l'angolo ecco spuntare ancora una volta l'ennesima critica all'outfit della Marrone. Questa volta a dire la sua è stata Rosanna Cancellieri, giornalista ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Proprio durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 infatti, quest'ultima si è così espressa sulla cantante: "Tutti noi dobbiamo anche saperci guardare con un certo occhio critico. Certe cose ci stanno male addosso, c'è poco da fare. Emma è da lodare, però dovrebbe cambiare modo di vestire, con tutta la simpatia per lei. Emma, valorizzati meglio, altrimenti giustifichiamo tutto e non è così".