Incidente per Giovanna Civitillo: corsa in ospedale per la moglie di Amadeus

Come si è notato da un post pubblicato da Giovanna Civitillo su Instagram, l'ex showgirl è dovuta correre in ospedale per un incidente. Sconosciute le cause, per ora.

Abbiamo imparato a conoscere Giovanna Civitillo prima come ballerina de l'Eredità e oggi come aspirante cuoca nella trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Fino a questo momento, la moglie di Amadeus compariva sporadicamente sui social e, quando lo faceva, era per condividere attimi di spensieratezza della sua vita. Ma, nel corso delle ultime ore, una foto in ospedale ha fatto pubblicare i fan (e non solo).

L'incidente di Giovanni Civitillo: cosa è successo?

Ha fatto il giro della rete e anche di diverse testate giornalistiche la foto che è apparsa nel feed di Giovanna Civitillo. La showgirl ha voluto condividere uno scato in cui è apparsa con il tutore al braccio, una ferita sul labbro inferiore e lo sguardo basso. Direttamente dal Policlinico di Milano, la showgirl si è mostrata lontana dalle scene e con una foto che ha destato tanta preoccupazione.

"Poteva andare molto peggio. Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano", scrive nel post che ha pubblicato su Instagram. Nessun'altra spiegazione in merito alle cause del brutto incidente. Tanto è vero che, fino a questo momento, non è stato rivelato altro né dalla Civitillo né tanto meno dal suo entourage.

Tanti sono stati, però, i messaggi di affetto che la showgirl ha ricevuto. Non solo gente comune ma anche da personaggi famosi. Se si scorre il post, infatti, si nota anche un'emoticon a forma di cuore da parte di Chiara Ferragni. La foto in questione, successivamente, è stata ricondivisa tra le storia di Giovanna e qui la moglie di Amadeus ha voluto ringraziare tutti per l'affetto. Dicevamo, nessun commento in merito alle cause e non si sa neanche quando è stata scattata la foto "del mistero".