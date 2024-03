In altre parole stasera su La7: Virginia Raffaele e Daniele Silvestri, ospiti della puntata del 23 marzo

In Altre Parole torna questo fine settimana su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 23 marzo dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 24 marzo dalle 20:35 alle 21:15. Accanto al conduttore ci saranno le consuete presenze fisse che arricchiranno il rototalk del sabato sera e l'inserto culturale dell'ultimo giorno della settimana.

In Altre Parole: anticipazioni di sabato 23 marzo

Anche stasera il professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna insieme a Massimo Gramellini, prendendo spunto da uno degli eventi che hanno caratterizzato questa settimana.

Roberto Vecchioni e Massimo Gramellini affronteranno i principali temi della settimana insieme a Virginia Raffaele, protagonista con Antonio Albanese di Un mondo a parte, il nuovo film di Riccardo Milani che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia. Qui trovate la recensione di Un mondo a parte, nelle sale dal 28 marzo.

In studio anche Daniele Silvestri, il cantante è in tour con Il cantastorie recidivo per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera. La giornalista Ritanna Armeni, e poi Enrico Brizzi, in libreria con La leggenda di Anita e la scrittrice e attivista Carlotta Vagnoli.

Le presenze fisse

Durante la serata, spazio al comico Saverio Raimondo, alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è? e al creator digitale Andrea Nuzzo.

Cecilia Sala, che come di consueto, con la sua finestra sul mondo affronterà un argomento di attualità.

Jacopo Veneziani è a castello di Vigoleno, in provincia di Piacenza per un nuovo passaggio segreto. Laura Bonasera racconterà la storia di Maurizio Cinquini, psicologo on the road che si avvale di un camper itinerante per offrire sedute psicologiche gratuite in Toscana.