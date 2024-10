Ilary Blasi ironica sulla relazione clandestina tra Totti e Marialuisa Jacobelli: "Qua non vedo borse..."

Il settimanale "Gente" sgancia la bomba: Francesco Totti avrebbe una love story con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. I due sono stati "beccati" in un albergo a Roma. La reazione ironica di Ilary Blasi non si è fatta attendere.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato molto chiacchierato. Ha popolato per mesi - e lo sta ancora facendo - le prime pagine dei settimanali di gossip. Non solo perché è arrivato come un fulmine a ciel sereno ma, più che altro, perché la separazione ha mostrato un lato della vita privata della coppia "dorata" che nessuno conosceva. In primis i continui tradimenti di lui di cui la Blasi è venuta a conoscenza nel tempo. E poi la gelosia del calciatore per un "caffé" bevuto dalla conduttrice con un corteggiatore. Fino alla scoperta della relazione con Noemi Bocchi e la successiva separazione.

Nella copertina del settimanale Gente, appena uscito, regala un altro tassello sulla nuova vita di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary. Tutti lo credevano felice con Noemi ma, dalle foto e dall'intervista che sono state pubblicate, spunta un'altra donna nella vita del calciatore della Roma.

Francesco Totti tradisce la sua Noemi con una giornalista sportiva? Gente racconta il gossip

"Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente", ha dichiarato Marialuisa Jacobelli al settimanale. Il volto amato di DAZN non trascura i dettagli e, nell'articolo che Gente ha dedicato alle foto esclusive, conferma la sua relazione con Francesco Totti. Oltre alle dichiarazioni, le immagini che sono state diffuse parlano molto chiaro.

La giornalista e figlia di Xavier Jacobelli è stata vista entrare in un hotel di Roma insieme al giocatore e, circa un'ora e mezza più tardi, uscire da quello stesso albergo con lui. Se tutto fosse vero, significa che il calciatore avrebbe tradito Noemi Bocchi dopo solo tre anni di relazione (ufficiale).

Nonostante il gossip sia dilagato in rete, nel corso delle ultime ore e dopo le dichiarazioni della Jacobelli, non c'è stata nessuna conferma o smentita di quanto accaduto da parte di Totti. Repentina, però, è stata la reazione di Ilary Blasi. L'unica, fino a questo momento, che commenta il pettegolezzo del suo ex marito. Tra le storie di Instagram, l'ex "regina" dell'Isola dei Famosi pubblica un video di un siparietto comico di Paolo Camilli.

Sul palcoscenico il comico inscena un'ipotetica conversazione tra Ilary e la madre Daniela, ironizzando sulla guerra delle borsette e dei Rolex tra Totti e Blasi finita anche nelle carte del divorzio in tribunale, dicendo: "Ma' hai sentito? Qua non vedo borse, vedo Gente...".