Hudson Meek, tra i protagonisti di Baby Driver, è morto a soli 16 anni

Il giovanissimo attore Hudson Meek, apparso nel film Baby Driver - Il genio della fuga con il ruolo del protagonista nei flashback, è morto a soli 16 anni.

Il teenager ha perso la vita nella giornata di sabato 21 dicembre 2024 in Alabama, dopo essere caduto da un veicolo in movimento a Vestavia Hills.

La tragica morte di Meek

Secondo quanto riportato dal medico legale, Hudson Meek ha perso la vita a causa dei traumi subiti durante la caduta, avvenuta tre giorni prima, il 19 dicembre. L'attore era stato ricoverato al Birmingham Hospital, ma la sua situazione era troppo grave.

Sul suo account Instagram è stata data la triste notizia dichiarando: "I nostri cuori sono spezzati nel condividere la notizia che Hudson Meek è andato a casa per essere insieme a Gesù stanotte. I suoi 16 anni sulla Terra sono stati fin troppo brevi, ma è riuscito a fare così tanto e ha avuto un impatto significativo in tutte le persone che ha incontrato".

Baby Driver: rapinare banche, fuggire ed innamorarsi a suon di musica

Il funerale avverrà il 28 dicembre e la famiglia ha chiesto di ricordare il giovane con un contributo economico, in modo da poter finanziare una borsa di studio al liceo Vestavia Hills High School.

La polizia, secondo quanto riportato dal sito di CNN, sta compiendo delle indagini per capire la dinamica dell'incidente mortale.

Il teenager, dopo aver avuto un ruolo in Baby Driver - Il genio della fuga nei flashback dedicati al protagonista interpretato da Ansel Elgort, ha continuato il suo lavoro come attore doppiando un personaggio nello show Badanamu Stories, e con alcune parti in serie come Found, targato NBC, e Legacies, andato in onda su The CW. Tra i recenti lavori di Meek c'è il thriller The School Duel.

Hudson, secondo la famiglia, amava sciare e trascorrere il suo tempo libero al lago, dove si divertiva nel praticare sport acquatici, come tubing e wakeboard.