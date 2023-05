Helmut Berger: l'attore e compagno di vita di Luchino Visconti è morto a 78 anni

Helmut Berger è morto a Salisburgo, in Austria, all'età di 78 anni: il celebre attore austriaco, noto anche per essere stato il compagno di vita di Luchino Visconti, divenne molto famoso nel nostro paese negli anni Settanta, soprattutto per le sue interpretazioni in diversi film diretti dall'amato regista italiano.

La caduta degli dei: un'immagine di Dirk Bogarde e Helmut Berger

Tra le pellicole più famose di Berger e Visconti figurano La strega bruciata viva, episodio del film collettivo Le streghe, La caduta degli dei, Gruppo di famiglia in un interno e Ludwig, una delle pellicole più famose dell'attore, in cui interpretava Ludovico II di Baviera.

Berger si trasferì a Londra all'età di 18 anni, mantenendosi con occupazioni occasionali, posando come modello e prendendo nel frattempo lezioni di recitazione. In seguito scelse l'Italia, dove frequentò i corsi di teatro all'Università per stranieri di Perugia per poi continuare la sua carriera di modello e assistente cinematografico a Roma.

Helmut Berger in una scena di Salon Kitty

Fu proprio qui che Helmut Berger incontrò Luchino Visconti, un momento molto importante che rappresentò un punto di svolta per la vita privata e professionale di entrambi: da quel momento tra i due ebbene inizio un sodalizio lavorativo e una relazione che avrà termine solo con la morte del regista milanese.