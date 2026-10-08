HBO Max, Paramount+ e Discovery+ saranno un unico servizio: Skydance prepara la rivoluzione dello streaming

Dopo il completamento dell'acquisizione di Warner Bros. Discovery, Skydance conferma il progetto di riunire HBO Max, Paramount+ e Discovery+ in una sola piattaforma, anche se restano da definire nome, prezzi e modalità dell'integrazione.

L'era delle piattaforme separate potrebbe avviarsi verso una nuova fase: Skydance ha confermato che HBO Max, Paramount+ e Discovery+ verranno progressivamente accorpate in un unico servizio streaming, dopo il completamento dell'acquisizione di Warner Bros. Discovery da 110 miliardi di dollari. Il progetto era già nell'aria da mesi, ma ora diventa ufficialmente parte della strategia del nuovo gruppo.

HBO Max, Paramount+ e Discovery+ verso una sola piattaforma

La società ha parlato di un'unione che avverrà "nel tempo", lasciando quindi aperta la possibilità di una lunga fase di transizione. Al momento non è stato comunicato neppure se i tre servizi verranno semplicemente riuniti sotto un nuovo marchio o se alcune delle identità esistenti continueranno a essere visibili all'interno della piattaforma.

La questione è particolarmente interessante per HBO, che negli ultimi anni ha costruito un posizionamento distinto rispetto al resto dell'offerta Warner. David Ellison, amministratore delegato di Skydance, aveva già spiegato che il marchio avrebbe mantenuto una certa autonomia anche dopo l'integrazione societaria.

La recente nomina di Casey Bloys, già amministratore delegato di HBO, a responsabile dei contenuti della divisione direct-to-consumer di Skydance sembra confermare questa impostazione. HBO potrebbe quindi diventare uno dei grandi marchi editoriali interni al nuovo servizio, conservando una riconoscibilità propria anche all'interno di un catalogo molto più ampio.

L'operazione ricorda, almeno in parte, quanto accaduto con il lancio di Max nel 2023, quando il servizio iniziò a integrare nel proprio catalogo una parte dei contenuti Discovery insieme alle produzioni WarnerMedia. Questa volta, però, la scala sarebbe decisamente più grande: al patrimonio di HBO e Warner Bros. si aggiungerebbero infatti le produzioni e i contenuti di Paramount+ e Discovery+.

Un catalogo enorme e una nuova guerra agli abbonamenti

Skydance non ha ancora annunciato quanto costerà il futuro servizio, né ha spiegato se saranno previsti diversi livelli di abbonamento. L'integrazione potrebbe semplificare la vita agli utenti che oggi devono sottoscrivere più servizi per accedere ai rispettivi cataloghi, ma resta da capire quanto verrà trasferito sul costo finale.

La nuova piattaforma dovrà inoltre gestire tre marchi con identità ormai consolidate. Paramount+, HBO Max e Discovery+ hanno infatti cataloghi e pubblico differenti, e la sfida sarà costruire un'offerta unica senza rendere indistinto un patrimonio editoriale che oggi viene percepito attraverso brand molto riconoscibili.

Per Skydance, dunque, la fusione delle piattaforme rappresenta uno dei passaggi più importanti della nuova fase industriale aperta dall'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Il progetto è stato confermato, ma il modo in cui arriverà concretamente sugli schermi degli abbonati è ancora tutto da definire.