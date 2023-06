Hawkeye: sembra che Marvel abbia grandi piani per la Kate Bishop di Hailee Steinfeld

Marvel sta preparando il terreno per il futuro di Kate Bishop in Hawkeye.

Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, si è affermata sin dalla prima stagione come uno dei personaggi preferiti dai fan MCU di Hawkeye, la serie disponibile su Disney+ con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton/Occhio di Falco.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Hawkeye.

Nel finale di stagione della prima stagione di Hawkeye, Kate ha aiutato Barton a porre fine alle macchinazioni di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) e della Tracksuit Mafia. Ora i Marvel Studios sarebbero impegnati a creare un futuro in grande nel franchise per la giovane protagonista femminile.

In una scena post-credit di The Marvels dovrebbe esserci Kamala Khan (Iman Vellani) avvicinarsi a Bishop per proporre le basi di quelli che potrebbero essere gli Young Avengers. Secondo Daniel Richtman, Kate dovrebbe essere la protagonista di un nuovo progetto sugli Young Avengers. Potrebbe trattarsi di un film o di una serie tv. Una notizia che, se confermata, potrebbe cambiare notevolmente il futuro di Kate Bishop all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast della prima stagione di Hawkeye anche Florence Pugh, Vincent D'Onofrio, Vera Farmiga e Brian d'Arcy.