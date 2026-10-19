Grande Fratello Vip, porta rossa chiusa ai nuovi ingressi: l'indiscrezione

Il cast del Grande Fratello Vip resterà invariato fino alla finale? È questa l'indiscrezione rilanciata da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter a pagamento ha annunciato lo stop ai nuovi ingressi nella Casa, smentendo di fatto quanto aveva anticipato in precedenza sui social.

Grande Fratello Vip, stop a nuovi concorrenti nella Casa

Secondo il giornalista, la produzione avrebbe deciso di proseguire con i concorrenti che vivono attualmente nella Casa più spiata d'Italia. La porta rossa, dunque, si aprirebbe soltanto per le uscite degli eliminati al televoto, fino alla proclamazione del vincitore, prevista per metà dicembre.

Le nuove informazioni rappresentano un cambio di rotta rispetto a quanto lo stesso Parpiglia aveva scritto lo scorso settembre, quando aveva parlato di telefonate già avviate per ampliare il gruppo e rendere il gioco più dinamico, anche attraverso eliminazioni ravvicinate: "confermo, sono iniziate le telefonate per nuovi ingressi al GF Vip. Il cast sarà allargato. Ci saranno eliminazioni veloci per un ricambio di concorrenti", si leggeva in un suo post su X.

Guendalina Tavassi durante la decima puntata del Grande Fratello Vip

A quanto pare, però, come spesso succede nel mondo della televisione, i piani sarebbero cambiati: "Il Grande Fratello Vip non aprirà più la porta rossa. Gli inquilini restano i 18 entrati tra il debutto del 17 settembre e la puntata del 19. La decisione di stoppare gli ingressi è ufficiale. Restano fuori due protagoniste di Temptation Island che già assaporavano le nomination...si chiude con questo cast", ha scritto Parpiglia.

La decisione potrebbe incidere sugli equilibri del reality, soprattutto considerando le aspettative di una parte del pubblico, che sui social chiede nuovi concorrenti e dinamiche più coinvolgenti. Alcuni inquilini, infatti, faticano ancora a ritagliarsi uno spazio centrale, mentre le rivalità e i rapporti già consolidati continuano a caratterizzare il racconto del programma.

Resta da capire se il gruppo attuale riuscirà a dare una svolta al gioco senza l'arrivo di nuovi volti. Nel frattempo, tra i temi che animeranno la puntata di stasera c'è anche quello dei cosiddetti comodini, espressione utilizzata nei reality per indicare i concorrenti considerati poco incisivi nelle dinamiche della Casa.