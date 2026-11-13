Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: chi esce e chi sarà il terzo finalista?

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip: questa sera, venerdì 13 novembre, Ilary Blasi torna in prima serata su Canale 5 con una puntata ricca di confronti, sorprese e verdetti. Quattro concorrenti sono in attesa del risultato del televoto, mentre un successivo televoto flash decreterà il terzo finalista, che raggiungerà Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Spazio anche alle tensioni nella Casa, con Federica Morello pronta ad affrontare le critiche degli altri VIP e un acceso confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia.

Grande Fratello Vip, tutti i verdetti e le anticipazioni della puntata di stasera

Negli ultimi giorni Federica Morello è finita al centro di numerose polemiche. Tra accuse, incomprensioni e tensioni con gli altri inquilini, la concorrente sarà chiamata a confrontarsi con le critiche ricevute durante la convivenza.

Nella puntata di questa sera dovrà affrontare le osservazioni delle due finaliste e degli altri Vip, ritrovandosi al centro di un confronto che potrebbe avere conseguenze sugli equilibri della Casa. Al suo fianco, però, non sarà sola: Valeria Marini sarà pronta a sostenerla in questo momento delicato.

Federica Morello

Per Federica ci sarà anche spazio per una sorpresa particolarmente emozionante. La concorrente potrà infatti riabbracciare la mamma Daniela, in un incontro che promette di regalarle un momento di serenità dopo le ultime giornate caratterizzate da tensioni e discussioni.

GF Vip Bistrot, scintille in cucina tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Nella puntata di questa sera si tornerà a parlare anche del GF Vip Bistrot, l'iniziativa che ieri, giovedì 12 novembre, ha trasformato la Casa in un vero e proprio ristorante. A guidare la brigata è stato Alex Belli, che ha vestito i panni dell'executive chef, assegnando a ciascun concorrente un compito preciso per organizzare la cena.

Tra gli ospiti speciali sono arrivate anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a giudicare il lavoro dei concorrenti e a esprimere il proprio parere sulla riuscita della prova.

Ma dietro i fornelli non sono mancati gli imprevisti. Lo stress, le difficoltà organizzative e le diverse vedute sulla gestione della cucina hanno alimentato il nervosismo, fino a provocare un acceso confronto tra lo chef Alex Belli e Alessandro Roncaccia.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Tra incomprensioni, malumori e momenti di tensione, l'esperienza del Bistrot ha lasciato strascichi tra gli inquilini. Questa sera, dunque, sarà interessante capire se il confronto proseguirà anche davanti a Ilary Blasi e alle opinioniste, riportando al centro della discussione gli equilibri e i rapporti all'interno della Casa.

Televoto: chi sarà eliminato stasera?

Uno dei momenti più attesi della diciottesima puntata sarà senza dubbio il verdetto del televoto del Grande Fratello VIP. Attualmente sono quattro i concorrenti a rischio eliminazione: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi.

Uno di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa, rinunciando così alla possibilità di proseguire il percorso verso la finale. Ma le sorprese non finiranno con il verdetto. Nel corso della puntata, infatti, una serie di scelte strategiche e un televoto flash porteranno a individuare il terzo finalista del programma e il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

Giancarlo Danto

Sondaggio: le percentuali e chi rischia l'eliminazione

In attesa del verdetto ufficiale, arrivano anche le indicazioni del sondaggio pubblicato da ForumFree, che fotografa le preferenze espresse dagli utenti in vista della puntata di questa sera. Ecco le percentuali attualmente registrate:

Andreas Müller: 34,54%

34,54% Giancarlo Danto: 25,22%

25,22% Alessandro Varsi: 20,48%

20,48% Giulia Provvedi: 19,76%

Secondo il sondaggio, Andreas Müller è attualmente il concorrente più votato, con il 34,54% delle preferenze. Seguono Giancarlo Danto, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi, che al momento raccoglie la percentuale più bassa.

Naturalmente, si tratta di un'indicazione non ufficiale, che non determina il risultato del televoto del programma. Per conoscere il nome dell'eliminato e scoprire chi conquisterà il terzo posto in finale, non resta che seguire la nuova puntata del Grande Fratello Vip, questa sera su Canale 5.